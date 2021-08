Deportes

Manolo Oliveros revela por qué no narra el Athletic-Barcelona en la Cope

Manolo Oliveros, el narrado de los partidos del Barcelona en la Cadena Cope ha desvelado hoy por qué no retransmite estos partidos de LaLiga. No estuvo en el primero y no ha estado en el Athletic-Barcelona.

“Estoy muy bien, descansando, que es lo que me han dicho que haga. Se trata de una lesión congénita que ha despertado, no es un ictus. Es una especie de nudo o variz en las venas del cerebro. Parece ser que es leve”, ha asegurado en Tiempo de Juego, con Paco González.

Oliveros es la voz habitual del Barcelona, pero su ausencia había sorprendido mucho a los oyentes. Parece que también le produce problemas en el habla y de ahí que no esté lo que hace habitualmente cuando juega el equipo de Koeman