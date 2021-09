La infidelidad de Cristiano Ronaldo a Georgina: “Me encanta besar culos”

Deportes

Ronaldo ha vuelto al Manchester United, a la Premier y los tabloides ingleses ya han desvelado una infidelidad a Georgina Rodríguez con a Natacha Rodrigues durante dos meses antes de acostarse con ella, poco después de conocer a su pareja Georgina Rodríguez, de 27 años. En declaraciones a The Sun on Sunday, dijo: “Cristiano me dejó cae y podría hacer lo mismo con Georgina”.

“Cristiano sería un gran partido para cualquiera y Georgina debe estar pendiente de él si quiere que haya confianza entre ellos y un futuro para ellos”, asegura Natacha.

Natacha asegura que hace años Ronaldo le envió mensajes de texto picantes en los que elogiaba su “hermoso” trasero, le pedía “verlo en carne y hueso” y le entregaba una gorra de béisbol la noche de su encuentro antes de enviarle un mensaje: “Alto secreto, por favor”.

Cuenta que Ronaldo puso en contacto con ella por primera vez en 2015, cuando estaba soltero tras romper con la modelo rusa Irina Shayk. Natacha le envió una instantánea de su trasero en Instagram con las palabras “Enorme beso”. “Era la 1 de la mañana y lo hice como una broma. Nunca pensé que me respondería. Pero a las 6 de la mañana me mandó un mensaje y la cosa fue a más. Mirando hacia atrás, desearía no haberlo hecho”, dice.

“Siempre va a haber un antes y un después en mi vida con Cristiano y la sensación de que podría haber habido algo más para nosotros, aunque no acabáramos siendo novios”, insiste.

Natacha Rodríguez FOTO: La Razón (Custom Credit)

La cosa fue a más, claro: “Cuando le envié un vídeo de mí haciendo twerking en ropa interior cuando me dijo que quería verme en persona. Cristiano siempre dejó claro que le gustaba mi cuerpo. Me dijo que le encantaba mi trasero y que quería verlo personalmente”.

Ronaldo le preguntó por su edad. 21: “Estupendo: flamante y con buen cuerpo”.

Ronaldo supuestamente invitó a Natacha a su piso en Lisboa el 5 de octubre de 2016, y después le envió un mensaje: “Esse cuzinho”, que se traduce como: “Este cuzinho”.Pero lo canceló en el último momento, diciendo que solo tenía una hora libre y que quería estar con ella más tiempo.

Pero Natacha dice que él le pidió que le enviara más fotos subidas de tono, añadiendo: “Envíame un twerk, no lo olvides”. Natacha le envió otra foto de su trasero y dice que Ronaldo le respondió con un mensaje que decía: “No te avergüences. Me encanta besar culos”.

Y quedaron, le dio el código de seguridad de su piso, de cuatro dígitos “Mi corazón estaba acelerado, pero él fue muy amable y dulce y me dijo que actuara como si estuviera en mi casa. Me quité los zapatos y me serví un zumo antes de sentarme a su lado. Hablamos de su apartamento y de dónde era yo. Entonces tomé la iniciativa, me puse de pie, me bajé los pantalones y me agaché para mostrarle mi trasero. Me dio una palmada y me dijo que le encantaba”.

Natacha, que se ha dado a conocer en su tierra natal portuguesa al aparecer en un reality show llamado Love On Top, afirmó a The Sun que en marzo de 2017 tuvieron “en cualquier lugar menos en el dormitorio de Cristiano” de su apartamento con vistas al bulevar principal de Lisboa, la Avenida da Liberdade.

Entonces él le envió el mensaje: “Lo he disfrutado. Nos volveremos a ver algún día”. Alto secreto, por favor. Besos”. Sin embargo, poco después, él bloqueó sus llamadas y suspendió todo contacto en las redes sociales.

Su novia Georgina dio a luz a su hija Alana Martina el 12 de noviembre de 2017.