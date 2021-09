Piqué habla claro: sus salidas nocturnas y la tensión con Guardiola cuando comenzó su relación con Shakira

Deportes

El jugador del Barcelona Gerard Piqué fue entrevistado este lunes en La Sotana, programa de radio en el que se trata la actualidad del Barça en tono de humor, donde repasó su carrera y habló con claridad del problema que tuvo con Pep Guardiola cuando empezó su relación con Shakira, señaló a Josep Maria Bartomeu como uno de los peores presidentes que ha tenido y también recordó que “salía más que el sol”. “Si la gente supiese un cinco por ciento de mi primer año en el Barça me dirían de todo”, aseguró.

“Llegamos a un punto de tensión importante con él [Pep Guardiola], y del vestuario en general. La rivalidad con José Mourinho desgastó mucho. Pep quería un absoluto control de todo lo que pasaba. Yo empiezo a salir con Shakira y la relación con él cambia. Ahora la relación es perfecta. Tenía mucha presión. Sentía que en los entrenamientos lo tenía que hacer todo perfecto. Si hubo algún momento en el que me he planteado irme del Barça fue aquella temporada. Sufrí en la última temporada con Pep Guardiola en el banquillo”, declaró Piqué.

Sobre su retirada, el central no se marcó ninguna fecha y dejó claro que va temporada a temporada: “Me retiraré en el Barça. Esta podría ser la última temporada, sí. Yo voy año a año, así que no puedo asegurar que esté la temporada que viene al 100%. El día que vea que no pueda darle al equipo todo lo que he ido dándole estos años me iré. Yo sé cuándo estoy bien y cuando no”.

“Si el año de mi debut, que salía más que el sol, me decían que con 34 jugaría en el Barça, no daba ni un duro. He sabido gestionar cuando mi cuerpo necesitaba una cosa u otra. También es clave la estabilidad familiar. Si la gente supiese un cinco por ciento de mi primer año en el Barça me dirían de todo”, añadió.

Preguntado si Josep Maria Bartomeu ha sido el peor presidente que ha tenido el Barcelona, Piqué fue claro: “Si ha sido el peor no estoy capacitado para decirlo, de los que yo he vivido, debe estar ahí. Todos tenemos culpa de la situación actual, pero es evidente que el club no ha ido en los últimos años hacia donde queríamos todos los culés”. No obstante, el central se muestra optimista para el futuro: “Estoy esperanzado e ilusionado. Los siguientes cinco o diez años serán muy buenos para el Barça”.

Piqué también recordó lo que ocurrió con ‘La Decisión’ de Antoine Griezmann: “La Decisión la hicimos sabiendo que Griezmann venía sí o sí al Barça. Es una cagada que no te la esperas. Tenía todo el sentido hacerlo porque venía, pero hubo un cambio brutal en su decisión y finalmente no vino”.

El defensa aprovechó su paso por La Sotana para defender a su compañero Eric García, que ha regresado esta temporada al Barcelona después de su paso por el Manchester City: “Eric García será un gran central en el Barça. Puede hacer mucha carrera. Ha mamado Barça, ha vuelto de fuera y con la experiencia será un gran jugador”.