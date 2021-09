Así justifica Pochettino la sustitución de Messi en el PSG - Lyon

Deportes

Mauricio Pochettino tiene en sus manos en el PSG un equipo plagado de estrellas, para bien y para mal. Para bien porque los buenos futbolistas hacen la vida más fácil a los entrenadores porque es más probable ganar si los tienes; para mal porque hay que saber tratar a jugadores tan especiales y cualquier decisión que toman puede ser polémica. El último partido contra el Olympique de Lyon iba 1-1. La actuación de Leo había sido de más a menos, con alguna jugada interesante en la primera parte, incluido un espectacular tiro de falta al larguero, y varias combinaciones con Neymar que no terminaron en gol porque no afinó la puntería. Después estaba más desaparecido y pese al resultado de empate, Pochettino le sustituyó en el minuto 76. No pareció sentarle nada bien la decisión al “30″, que no le dio la mano y puso caras extrañas. Todo eso obligó al técnico a dar explicaciones después. “Tomamos la decisión de quitar a Leo Messi por una posible lesión en el futuro. Se acercan partidos importantes y hay que protegerlo. Todo el mundo sabe que tenemos grandes jugadores, una plantilla de 35 futbolistas. Es mi decisión. Sólo podemos tener once en el campo. Sólo pienso en la mejor decisión en cada partido, para cada jugador, como hace todo entrenador. Estamos aquí para tomar decisiones. A veces la gente estará contenta con ellas, otras veces no”, explicó el preparador del PSG. Después, sacó a Icardi por Di María, y el delantero fue el autor del tanto de la victoria (2-1).

Messi didn’t shake hands with Pochettino pic.twitter.com/od8JkMfH0X — Drizzy (@messiprimes) September 19, 2021

No es la primera vez que un entrenador tiene problemas para sustituir a Messi. En su larga etapa en el Barcelona se vivió un episodio muy llamativo en un partido contra el Eibar en 2014. Las imágenes muestran claramente cómo Luis Enrique, el actual seleccionador y por aquel entonces técnico azulgrana, grita: “Leo”. Y le hace el gesto de que le va a cambiar. Pero no hubo manera. El futbolista no quiso pese a que el resultado era ya de 3-0 y el duelo estaba prácticamente resuelto. Finalmente, siguió en el campo y Luis Enrique tuvo que variar su plan: el sustituido fue Neymar. Luis Enrique pensaba en el futuro, porque la siguiente jornada el Barcelona se enfrentaba al Real Madrid. En medio estaba la Champions, el Ajax, y ahí sí fue cambiado Messi, aunque todo estaba pactado, para que no pareciera que el entrenador había perdido autoridad.