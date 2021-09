Los motivos de Luis Enrique para convocar a Gavi

Deportes

Se llama Pablo Martín Páez Gavira, pero todo el mundo le conoce por Gavi y es la gran novedad en la lista de Luis Enrique para afrontar la fase final de la Liga de Naciones. Un futbolista de 17 años que apenas ha jugado seis partidos con el primer equipo del Barcelona esta temporada, dos de ellos como titular.

La llamada de la selección suena temprana, pero el seleccionador lo justifica. «Lo que busco es refrendar lo que he visto. Cuando lo ves en partidos a este nivel te sorprende su rendimiento. Lo conozco desde hace tiempo porque está en la cantera del Barca y allí es una referencia. No tengo duda del rendimiento que va a dar en el futuro», dice Luis Enrique.

Gavi ha recorrido toda la cantera del Barcelona desde que llegó a La Masía, con 11 años. Era ya canterano del Betis, pero no tuvo dudas de que su sitio estaba en el Barcelona. «Me dijo ‘Papá, aquí están los mejores. Yo quiero jugar aquí», recordaba su padre, Pablo Páez, en la cadena Ser hace unos días. El nuevo jugador de la selección se fijaba en Iniesta ya en aquella época y, como él, abandonó pronto su casa para vestir de azulgrana. Pero la casualidad ha querido que debute con el número 30, el mismo con el que se estrenó Leo Messi. Lo hizo el 29 de agosto, jugó 19 minutos y allí comenzó su camino precipitado hacia la selección. Sólo ha pasado un mes y un día desde su debut en Primera División hasta la llamada del seleccionador.

«Es un interior puro, muy estilo Barça, muy interesante tanto con balón como sin balón. Ya aporta cosas suficientemente interesantes para mí como para traerlo y verlo. Está muy bien ver a los jugadores en sus equipos, pero quiero verlo en el contexto de selección, con las cosas que pedimos a los jugadores, pero viendo lo que he visto hasta ahora seguro que está a la altura», explica Luis Enrique.

Gavi ha demostrado en el Barcelona que no se asusta y Koeman ha contado con él desde el comienzo de la temporada, aunque no lo hizo debutar hasta la tercera jornada. El andaluz sigue el camino de su compañero Pedri, con el que también coincidirá en la selección. Y puede convertirse, además, en el futbolista más joven de la historia en debutar con la selección. El récord lo tiene Ángel Zubieta desde 1936 con 17 años y 264 días. Gavi puede estrenarse con 17 años y dos meses.

«Lo peligroso es arriesgar con jugadores jóvenes que no tienen el nivel necesario. Viendo a Gavi, que lo conozco desde hace años no tengo mucha duda de que puede ser importante para la selección, eso es lo que me anima a traerle», asegura el seleccionador. «Quizás lo haya llamado antes de tiempo. Puede ser, pero igual juega de titular contra Italia, depende de lo que vea entrenando. La edad no es importante, lo importante es lo que haces en el terreno de juego y que te adaptes a lo que pide el entrenador. Es lo que quiero ver de Gavi. Lo que veo me gusta mucho, pero quiero verlo en la selección y si es capaz de asimilar las cosas que consideramos importantes para jugar. Pero en cuanto a rendimiento cero que está más que preparado», reconoce el seleccionador.

Luis Enrique ya convocó a Ansu Fati el año pasado sin haber cumplido los 18. Es el segundo debutante más joven en la historia de la selección –hasta que llegue Gavi – y el preparador español se ha quedado con ganas de llamarlo de nuevo.

«Es una gran alegría ver a Ansu Fati en el sitio donde todos lo queremos ver. Tuve la corazonada de llamarlo y de traerlo aunque fuera para no jugar, simplemente para que estuviera con nosotros. Pero hay que ver su situación, de dónde viene y el tiempo que ha pasado lesionado. Creo que lo mejor es que no esté con nosotros, que siga en su club entrenando y recuperando para volver a su nivel y que en un futuro cercano, espero, pueda venir aquí», confiesa.

No está Ansu. Tampoco Morata y Gerard Moreno, lesionados, pero Luis Enrique no ha convocado a ningún delantero puro, Sí ha llamado a Yeremi Pino, otro debutante como Gavi. «En listas anteriores ha estado a punto de venir. Lo conocemos bien. Ha comenzado de manera espectacular. Tiene desborde, velocidad, último pase y un nivel defensivo como pedimos en la selección. No puede haber un sólo jugador que no defienda», explica Luis Enrique. Es la obsesión por «ser un equipo» de la que nadie puede desmarcarse.