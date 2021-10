El Barcelona, del caos a sostener a la selección

Deportes

Los futbolistas del Barcelona valen más por separado que juntos. El equipo se deshace después de dos derrotas consecutivas en la Champions y en la Liga y a la espera de que se aclare el futuro de Koeman en el banquillo. «Es lo que hay», decía el preparador neerlandés hace unos días refiriéndose a la plantilla. Sin embargo, «lo que hay» convierte al Barcelona en el club más representado en la convocatoria de la selección para disputar la fase final de la Liga de Naciones.

Son cuatro los barcelonistas que ha convocado Luis Enrique para enfrentarse el miércoles a Italia en la semifinal: Busquets, Eric García, Gavi y Sergi Roberto . Se ha quedado fuera Pedri, que estaba entre los 23 elegidos originalmente, pero la lista ha dado vueltas hasta equilibrar el número de jugadores azulgrana con la inclusión de Sergi Roberto entre los convocados.

Luis Enrique llamó antes a Brais Méndez, el jugador del Celta, pero también se ha lesionado en la últimas jornada y la selección ha acabado con Sergi Roberto vistiendo el número «10». No aparecía en las convocatorias de la Roja desde la goleada a Alemania por 6-0 en La Cartuja. Era el último partido de la fase de clasificación de la Liga de Naciones y cerró el pase de España para esta semifinal contra Italia.

El seleccionador no da demasiada importancia a la situación de los clubes porque entiende que son contextos diferentes. «Siempre entendemos que la situación actual tiene su importancia y estaremos más atentos con los jugadores a los que en los clubes no les estén saliendo las cosas como desean», explicaba el seleccionador en el anuncio de la convocatoria. «Les recuerdo que es un equipo, que ya no pertenecen a ningún club y que el contexto de la selección es diferente», añade. Tampoco daba mayor importancia a que sean cuatro los futbolistas del Barcelona presentes en la convocatoria y ninguno del Real Madrid. «Son 23 jugadores de la selección de España. No hay equipos ni Comunidades Autónomas, hay españoles», añadía.

El Barcelona ocupa los dos extremos en la jerarquía de la selección. Sergio Busquets ha heredado de Sergio Ramos el brazalete de capitán y la condición de futbolista con más partidos con la camiseta de la Roja entre los convocados. Es el único superviviente del Mundial 2010, aunque aún podía haber estado Albiol, que se ha perdido los dos partidos de la Liga de Naciones por culpa de una lesión, como confesó el seleccionador. Busquets ha ganado un Mundial y una Eurocopa y ha disputado 130 partidos.

Al otro lado está Gavi, el nombre más sorprendente de los convocados por Luis Enrique. Tan sorprendente como el número que lucirá en la Liga de Naciones, el 9. Sin delanteros centros puros que lo reclamen, ha quedado libre para el último en llegar. «Cuando lo vi no me lo creía», confesaba el sábado pasado después de la derrota contra el Atlético en el Metropolitano. «Lo compartí con los residentes de La Masía, que estoy con ellos cada día y con mi familia», añadía.

Eric García, el cuarto barcelonista, es uno de los más discutidos, pero también uno de los futbolistas en los que más fe tiene Luis Enrique. La temporada pasada disputó doce partidos con el Manchester City y once con la selección. Diecisiete si se suman los seis de los Juegos Olímpicos. En el Barcelona juega más y sigue siendo imprescindible para el seleccionador.

«En los clubes no puedo decidir quién es titular y quién es suplente. Puedo decidir en la selección y Eric García viene porque es un gran jugador», argumenta el seleccionador. Y las críticas al central de la selección tampoco le preocupan. «Hay que saber gestionar las críticas injustas o justas si quieres ser futbolista de alto nivel como me consta que es Eric. En su caso no tengo ninguna duda de que las sabe gestionar», añade.

«Siempre trato de estar enfocado en las cosas que puedo mejorar. No por las críticas sino porque es algo que está dentro de mí», aseguraba en la convocatoria anterior. Un hombre de Luis Enrique.