“No leo ni escucho ni veo porque sé más de fútbol que vosotros”, el último desafío de Luis Enrique

La última vez que Italia y España se enfrentaron se jugaban pasar a la final de la Eurocopa. Han pasado tres meses exactos, del 6 de julio al 6 de octubre, y muchas cosas han cambiado. En España ya nadie pregunta al seleccionador por Sergio Ramos ni discute la españolidad de Aymeric Laporte. Y la presión de alcanzar la final de un gran torneo se sustituye por la sensación de disfrutar de lo conseguido hasta ahora. «Es un premio», repite Luis Enrique una y otra vez. «Esto debe ser un estímulo para todos. Estamos entre las cuatro mejores en los últimos dos torneos. Es un estímulo y hay que ser muy ambiciosos y disfrutarlo», añade.

Pero hay algo que permanece inmutable y es el ruido de fondo en cada convocatoria del seleccionador. Son muchos los asuntos que se le discuten públicamente, pero él prefiere aislarse del runrún mediático. «No leo ni miro ni escucho ni veo... como no leo nunca, para mí es la misma lista de siempre. Son los que yo quiero, en los que tengo confianza», dice el preparador asturiano. Y explica el motivo por el que vive al margen del ruido mediático. «Porque sé más de fútbol que vosotros y sé claramente lo que busco. En ninguna de las opiniones que pueda leer hay nada que me interese», afirma.

Su última decisión ha sido convocar a Sergi Roberto en lugar del lesionado Brais Méndez, que antes había sustituido a Pedri. «Le hice debutar en el Barça B. Es un gran jugador que puede jugar en varias posiciones. Muy versátil. Ahora le toca pagar algunos platos rotos, pero lo veo contentísimo de estar con nosotros», asegura. Y algo parecido podría decir de Eric García: «Si no has sido criticado y vilipendiado es que no has sido jugador de equipo grande. Le veo muy bien», afirma.

Con ellos se juega España el pase a la final de la Liga de Naciones en su segunda edición. Un torneo que se cuela en el calendario mezclado con la clasificación para el Mundial de Qatar y en el que España busca la revancha de esa semifinal de Wembley. Aunque las estadísticas juegan en contra de España. Italia lleva 37 partidos consecutivos sin perder y la Roja nunca la ha ganado en su campo en partido oficial. Además, Italia no pierde en su terreno desde 1999.

«Llevamos 37 resultados positivos consecutivos y nos gustaría seguir así hasta diciembre de 2022, aunque tenga razón Luis Enrique al decir que tarde o temprano perderemos», asume Mancini, el seleccionador italiano. «No es casualidad que Italia lleve 37 partidos sin perder. Juegan muy bien, y por eso son el mejor equipo de Europa y uno de los mejores del mundo», dice Luis Enrique. La actual campeona de Europa ha imitado el modelo español, el de la posesión, y ése fue el camino que le llevó a ser campeón de la pasada Eurocopa. «España nos puso en dificultades la posesión, lo llevan haciendo 20 años y en eso nos llevan ventaja. Tenemos que mejorar esta situación de juego, ser más rápidos. Tenemos 14 meses importantes por delante y tenemos que jugar cada vez mejor, siendo más ofensivos y más equilibrados», asume el técnico italiano.

Son dos equipos que se conocen, que se han enfrentado hace poco y, aunque el último recuerdo italiano es mejor –dejó a España fuera de la final de la Eurocopa por penaltis–, la memoria de los más veteranos incluye dolorosas derrotas para los italianos.

«El recuerdo del partido ante España en la Eurocopa sigue grabado en nuestras cabezas y en nuestro corazón», admite Chiellini, el capitán italiano. Pero él es también uno de los supervivientes de la Eurocopa de 2012, que terminó con el mejor partido de España en su época dorada, el más completo, y la victoria ante Italia por un contundente 4-0. «La final en Kiev es el partido que evoca mis peores recuerdos; los mejores, por otra parte, vienen de la semifinal de este año», reconoce Chiellini.

Italia y España han coincidido siempre en las grandes competiciones en los últimos años. Después de 2012 se volvieron a encontrar en la Eurocopa de 2016, con victoria italiana en los octavos de final, en la clasificación para el Mundial de 2018 –del que Italia se quedó fuera– y en la última Eurocopa. Ahora se enfrentan en una competición nueva en la que Luis Enrique puede ganar su primer título como seleccionador.

«Tenemos que estar muy orgullosos de haber llegado aquí, pero no queremos que esto se pare», advierte Sergio Busquets, el capitán español. España no consigue un título desde 2012.