Luis Enrique, ante el desafío de su primera final

Deportes

«Conquistar un título es una experiencia que desconocemos la gran mayoría de los que formamos esta selección. Hay algunos que han tenido esa fortuna, pero volver a recuperar esos aires de victoria sería muy positivo para todos y sería un gran refuerzo para esta selección, y si podemos hacer felices a nuestros seres queridos y a nuestros aficionados, perfecto», dice Luis Enrique antes de enfrentarse a su primera final como seleccionador.

España rozó la final en la Eurocopa, pero no llegó y es una sensación nueva para casi todos. Sólo Busquets ha ganado títulos con España. El centrocampista del Barcelona jugó la última final que jugó la selección, con derrota ante Brasil en la Copa Confederaciones de 2013. Por allí estaba también César Azpilicueta, que entró en la segunda parte en lugar de Arbeloa. Y ahí se termina la experiencia de los jugadores de la selección en finales disputadas con la Roja, que liquidó a la campeona del mundo en semifinales y ahora se enfrenta a la campeona del mundo en la final.

«Para muchos de nosotros es nuestra primera final. Sería muy ilusionante levantar un título», asegura Ferran Torres, el goleador en la semifinal contra Italia.

La inexperiencia no es un problema para Luis Enrique. El seleccionador confía en el poder del equipo, un grupo cada vez con futbolistas más jóvenes que refuerzan el liderato del técnico. Aunque no cree que tenga que estar más pendiente de ellos que de los veteranos. «Nosotros ponemos la atención en el equipo, en todos los que formamos la selección. No hay jóvenes o veteranos, hay jugadores de la selección defendiendo una camiseta, una bandera, un país e intentamos hacer disfrutar a la gente», explica Luis Enrique.

Tampoco es una preocupación especial para el seleccionador tener enfrente al mejor tridente ofensivo que puede presentar cualquier selección en el mundo: Benzema, Griezmann y Mbappé. «Es indiscutible el potencial y la calidad que tienen esos tres jugadores de arriba. Son buenísimos, capaces de decidir cualquier partido, pero no vamos a cambiar lo que nos ha traído hasta aquí», asegura Luis Enrique. «Nos ha traído hasta aquí nuestra ambición, nuestra calidad, no olvidemos que es un deporte de equipo y yo estoy convencido de que vamos a dar problemas a Francia y vamos a hacer un buen partido. Para nosotros es un estímulo muy grande», añade.

«Francia es, a nivel individual, la mejor selección del mundo por jugadores. Sólo falta mirar su once para darse cuenta del perfil de los jugadores y de los clubes en los que juegan. Tienen nivel top total, son jugadores de referencia en sus clubes», dice el técnico español. Y vuelve a surgir la palabra equipo. «A nosotros nos queda la baza de ser un equipo, todavía podemos ser un equipo mejor, todavía podemos mejorar nuestro rendimiento», asume.

España es un equipo con personalidad propia y no la ha perdido ni siquiera contra los grandes. Tiene el dominio de la pelota y ni siquiera Italia, campeona de Europa, fue capaz de quitarle el balón ni en las semifinales de la Eurocopa ni el miércoles en la semifinal de la Liga de Naciones. «Nuestro único objetivo es desarrollar nuestro trabajo de la mejor manera posible. Si podemos llegar al resultado va a ser a través de nuestras armas. Si a través de nuestras armas seguimos siendo fieles a nuestro estilo y no llegamos al resultado va a ser una buena piedra de toque para seguir en esa mejora que buscamos», advierte Luis Enrique. «La mayoría de equipos contra nosotros pretende hacernos daño a través del contragolpe. A Francia la vamos a defender como hacemos siempre, tomando riesgos, jugando de tú a tu e intentando tener el único balón que hay en el campo».

“Es imposible quitar el balón a España . Está en su ADN tener la mayoría de la posesión. Pueden presionar, pero no de cualquier manera. Son capaces de sacar el balón incluso bajo presión. También presionaron muy bien a Italia cuando perdió el balón”, admite Deschamps, el seleccionador francés.