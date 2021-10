El goleador que se inventó Luis Enrique

Deportes

Luis Enrique no distingue entre nueves y extremos. Todos son delanteros y así lo anuncia en sus listas, en las que suele dar pistas del lugar en el que quiere situar a los jugadores. El ejemplo es Marcos Llorente, al que convocó para la Eurocopa entre los defensas y que en esta última llamada, a la que no ha podido acudir, figuraba entre los delanteros. Buscaba, quizá, el seleccionador cubrir con su llegada la ausencia de los delanteros oficiales, los lesionados Morata y Gerard Moreno.

Llorente se hizo imprescindible en el Atlético como segundo delantero, marcando goles y eso es lo que el seleccionador quería de él para esta convocatoria. Pero los planes se torcieron y los goles contra Italia tuvo que marcarlos el de siempre, Ferran Torres, que cada vez juega más como falso nueve y menos como extremo en el City.

Aunque él, sigue sintiéndose mejor en la banda. “Lo más importante es jugar. Cuantas más demarcaciones puedas abarcar mejor, porque más posibilidades tienes de jugar, pero yo considero que soy extremo, es donde tengo mi máximo potencial, pero también es bueno poder jugar como delantero”, explica.

Ferran marcó tres tantos en la goleada ante Alemania (6-0) que ha llevado a España hasta la fase final de la Liga de Naciones y volvió a marcar los dos que han metido a España en la final del torneo.

Es el máximo goleador de España desde que Luis Enrique volvió a sentarse en el banquillo, con doce goles, pero para el seleccionador también sigue siendo un extremo. «Tengo muchos nueves, no sólo a Ferran y Mikel [Oyarzabal], que han estado espectaculares con movimientos al espacio. Llegamos a gol no sólo con un jugador. Ferran hace mucho gol porque tiene esa capacidad, su posición natural es de extremo, pero pisamos el área con muchos jugadores. Cuatro o cinco están en el área para hacer gol», explicaba el seleccionador tras el encuentro.

Ferran Torres ha igualado ya los doce goles que marcó Luis Enrique con la selección. Pero el actual técnico de la Roja jugó 62 partidos y el delantero del City va todavía por los 21. «Es una posición nueva para mí, el año pasado empecé en punta y cuantos más registros tenga mejor porque más ayudas al equipo. Tengo que seguir trabajando para que siga esta buena racha», explicaba el goleador tras derrotar a Italia. “Para mí es importante meter goles porque estoy defendiendo la camiseta de mi país, eso me da fuerzas para seguir trabajando para meter goles y que el míster siga confiando en mí”, asegura antes de la final.

«Ferran es uno de los referentes de la selección. No sólo aporta goles y asistencias sino trabajo defensivo, que es fundamental», destaca Luis Enrique. Un jugador fundamental para la Roja, aunque su presencia en la final aún sea dudosa. El ex jugador del Valencia se retiró antes de tiempo de la semifinal contra Italia por unas «molestias en un pie» que le han impedido entrenar en las dos últimas sesiones.

“No vamos a arriesgar a ningún jugador de ningún club. Ferran está en perfecta forma y jugó hace tres días, pero él dirá cuando salga a calentar sin tomar ningún riesgo. Si está bien jugará y si no jugará otro compañero”, dice el seleccionador. “El pie está yendo muy bien. Lo estamos protegiendo un poco, por eso no he entrenado y me probaré antes del partido”, afirma el jugador.