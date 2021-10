Tres minutos para asustar a Francia

Deportes

España perdió la final, pero Luis Enrique apareció satisfecho después del partido. La Liga de Naciones no es uno de los torneos más señalados del calendario, es una competición que sirve a los grandes para medirse entre ellos en los periodos de entreguerras. Y así se lo toma el seleccionador, como un ensayo para lo que puede venir después.

«Me quedo con lo que siempre he visto, que da igual dónde juguemos, que da igual contra quién juguemos, pero España hace su partido. No creo que haya ningún aficionado que no valore que España juega igual en todos los partidos. Salimos a jugar nuestras cartas y me tengo que sentir muy satisfecho de lo que he visto», explicaba Luis Enrique después del partido.

España ha ganado a la campeona de Europa y ha llevado al límite a la campeona del mundo. Motivo suficiente para que Luis Enrique se sienta orgulloso de sus jugadores. «Creo que hemos competido de tú a tú con la mejor selección del mundo, la actual campeona del mundo, con un potencial físico y una calidad fuera de toda duda», añadía el preparador español.

Uno de esos jugadores que han competido al máximo nivel es Gavi, que sólo ha jugado dos partidos con la selección, uno contra Italia y otro contra Francia. Sin embargo, no se le han notado los 17 años ni el estreno con la camiseta de la Roja. «A este nivel en un partido de esta magnitud, con el nivel físico que había, no desentona e incluso creo que destaca», le reconoce Luis Enrique, que no se olvida tampoco de Yeremy Pino ni de Pablo Fornals. «Estoy muy orgulloso de eso», asegura.

También destaca el seleccionador el trabajo defensivo. Sólo hizo un cambio en la línea del fondo, Eric García, que acabó teniendo una presencia decisiva, aunque involuntaria en el gol de Mbappé. «Me ha parecido que Eric García, Ayme Laporte, Marcos Alonso, César Azpilicueta y Busi han sido capaces de defender a una de las mejores delanteras de las selecciones nacionales, si no la mejor. Han estado bien, muy atentos, les dije que no les dieran ni un metro y hemos podido contener a jugadores que son nivel top», reconoce.

Al seleccionador sólo le queda una queja, lo poco que duró la alegría después del gol. «Cuando un equipo recibe un gol normalmente está tocado y es un momento para volver a hacer daño, pero se inventa Karim Benzema un gol espectacular y ellos superan nuestra presión de una manera que no te esperas», dice. «Con 1-1 hemos estado tocados, nos ha costado volver a meternos y en un saque de banda vuelven a superar nuestra presión y nos meten el gol. Es una pena que no les hemos podido meter miedo durante más de tres minutos», afirma.

Y Laporte le da la razón: «Hemos demostrado ser un gran equipo, una gran selección y hoy nos ha faltado quizá un poco de suerte, no encajar tan rápido el empate. Eso es lo que nos ha costado el partido. Yo quería que ganásemos nosotros, me da igual que sea Francia».