Orden de ingreso en prisión en España para el jugador del Bayern Lucas Hernández

Deportes

Lucas Hernández, jugador del Bayern de Múnich, de la selección francesa campeona de la Liga de las Naciones y ex del Atlético de Madrid, ha sido requerido por el Juzgado de lo Penal número 32 de Madrid para su ingreso en prisión. La diligencia cita a “don Lucas François Bernard Hernández para que comparezca en este Juzgado el próximo día 19 de octubre de 2021, a las 11:00 horas, a fin de ser requerido personalmente para que en el plazo de diez días ingrese voluntariamente en el centro Penitenciario de su elección”. ¿El motivo? El 3 de febrero de 2017, Lucas Hernández, entonces jugador del Atlético, protagonizó junto a su mujer, Amelia de la Osa Lorente, un delito de maltrato en el ámbito familiar en plena calle. Un juzgado de la capital de España condenó a ambos a 31 días de trabajos comunitarios y dictó una orden de alojamiento de seis meses. La condena a ambos no fue suficiente, ya que ambos decidieron irse de viaje de novios y a su regreso a Barajas el 13 de junio Lucas fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Madrid. El futbolista quedó en libertad.

La Fiscalía solicitó posteriormente un año de prisión para Lucas al entender que había quebrantado la condena de alejamiento. El Juzgado de lo Penal número 35 de Madrid le condenó a un año de prisión. Sus abogados solicitaron la suspensión o sustitución de la condena por trabajos en beneficios de la comunidad, pero el recurso les fue denegado, ya que Lucas había incumplido los 31 días de trabajo que le fueron impuestos en 2017. La causa por la que ahora se solicita su ingreso en prisión no es por aquel incidente si no por no haber cumplido la orden dada por un juez. La defensa del jugador ha presentado recurso y será la Audiencia Provincial de Madrid la encargada de decidir.