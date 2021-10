Deportes

¿Se puede meter gol desde un saque de banda?: Seis raras normas del fútbol que tal vez no conozcas

Las reglas del fútbol están en continuo cambio y la asociación encargada de regir las pautas del Juego, la International Football Association Board, hace modificaciones con relativa frecuencia. En definitiva, como cualquier otro deporte, el fútbol también evoluciona y esa evolución hace que el Reglamento del Fútbol se actualice. Alguno de sus apartados, poco frecuentes, que pocos aficionados conocen: palos, saques de banda, gol desde un tiro libre...

1. Saques de banda

Algo tan simple como un saque de banda, tiene una serie de matices en el reglamento que no son tan popularizadas por su improbabilidad. Si en un lanzamiento un jugador se mete el balón en su propia portería sin que nadie lo toque, será saque de esquina para el rival, al igual que sucede en un lanzamiento de falta. Si se marca un gol a favor de este mismo método, el contrincante gozaría de un saque de puerta. Además, si un futbolista saca de banda y el balón no llega a entrar en el campo, en principio, el lanzamiento debería repetirse.

2. Sin red ni palos redondos

La red no es obligatoria en las porterias y los palos de las porterías no tienen por que tener todos forma de cilindro perfecto. El reglamento internacional recoge que los postes pueden ser circulares, cuadrados, rectangulares e incluso elípticos, pero la forma mas repetida es la redonda por pura física.

3. De portero a portero

La típica frase del patio del recreo de los colegios tiene validez en el reglamento real. Si un portero, con la mano, marca gol en la portería rival, el tanto será anulado y se concederá saque de puerta. Si lo hace con el pie, no obstante, sí que subirá al marcador.

4. No hay fuera de juego desde un saque de banda, saque de esquina o saque de puerta

Si un jugador tuviera que reanudar el juego con un saque de banda, saque de esquina o saque de puerta nunca se podrá pitar fuera de juego. Fuera de Juego será cuando un jugador recibe el balón, lo toca, y está situado cerca de la línea de meta contraria y delante del penúltimo jugador del equipo contrario, en el momento de efectuarse el pase.

5. Tiros libres

Un tiro libre que se convierta en gol en propia puerta será córner para el equipo rival. Esto es así siempre y cuando la pelota no lo toque ningún otro jugador que no sea el lanzador. Por lo tanto, un tiro libre (Directo o Indirecto) será siempre saque de esquina para el Equipo adversario si el balón entra directamente en la portería propia.

Es decir, si el jugador pretende pasársela a su portero y este no la detiene antes de que cruce la línea de gol. Lo primero que se piensa es que es gol legal para el otro equipo, pero no. En ese caso sería córner a favor del equipo contrario, a no ser que la tocase el portero antes, lo que si figuraría como gol en propia puerta.

6. Microinvasiones de campos

Si un equipo marca gol estando una supuesta persona no autorizada de sus filas en el campo, el conjunto será sancionado con un libre directo.