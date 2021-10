La polémica propuesta del presidente del Athletic de abrir el equipo a los hijos de vascos

Deportes

El presidente del Athletic, Aitor Elizegi, concedió una entrevista este lunes a TeleBilbao y allí habló de la filosofía de cantera del club. Preguntado por la posibilidad de que los hijos de vascos nacidos fuera del País Vasco puedan jugar en el club rojiblanco, Elizegi lo tiene claro: “No le pongo la nacionalidad al hijo de un vasco. Los hijos de los vascos tienen que jugar en el Athletic”.

“No le pongo la nacionalidad al hijo de un vasco, no me atrevo. Estos no es adaptarse a los nuevos tiempos, estos son los viejos tiempos. Los hijos de los vascos tienen que jugar en el Athletic. Esos son los viejos tiempos, así ha sido toda la vida y así debería ser”, manifestó Elizegi.

“Cuidado con mezclar ideologías y conceptos. El Athletic practica la filosofía de la cantera y la cantera tiene implícitos varios pilares. El primero, obviamente, es el de la identidad. El segundo, la territorialidad. El tercero, los valores, conocer y respetar estos colores. Claro que es obligatorio, básico para un futbolista del Athletic, cumplir ese camino y creer, desde luego. A partir de ahí, trucar, forzar, agilizar, acelerar la llegada de un futbolista, me da igual de dónde sea, para hacer un curso acelerado de nuestro proyecto me parece un error. Las canteras no son globales, la cantera lleva implícita los valores que he puesto sobre la mesa. El mercado será global, pero las canteras deportivas necesitan estar basadas en la identidad y territorialidad. Los hijos de los vascos son hijos de vascos, llegan y están en casa, en Euskadi, no entiendo esta discusión”, añadió.

Estas declaraciones generaron polémica en parte de la afición, que en las redes sociales defendió que para jugar en el Athletic tienen que regir los criterios de nacimiento y/o formación.