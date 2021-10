Las tres “ridículas y machistas” condiciones de Icardi a Wanda Nara para volver al PSG

Deportes

El ‘affaire’ a tres bandas entre Wanda Nara, Mauro Icardi (PSG) y Eugenia ‘China’ Suárez, que podría provocar la ruptura del matrimonio del futbolista tras una supuesta infidelidad con la actriz, alcanza una nueva dimensión que podría tener consecuencias millonarias.

Cuando parecía que podría existir un acercamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi, las surrealistas condiciones que él le ha puesto para volver a la disciplina de su club podrían suponer un paso atrás. La empresaria ha conseguido que el delantero regrese a los entrenamientos este jueves, pero dejará de hacerlo si ella no cumple una serie de peticiones.

O al menos esto es lo que ha explicado la periodista argentina Yanina Latorre, con la que Wanda mantiene una buena relación, en el programa ‘Los Ángeles de la mañana’: “Hoy lo llevó al club, pero él antes le puso condiciones para volver a trabajar, porque él está atrincherado en la casa”, ha comenzado exponiendo la compañera.

Que cierren los dos la cuenta de Instagram, pero antes ella tiene que postear una foto de la pareja o de la familia y que él le promete portarse bien y fidelidad eterna”, ha continuado declarando ante la incredulidad del resto de los allí presentes que no entienden cómo, después de haberle sido infiel, se pone exigente.

Pero la cosa no queda aquí. Wanda únicamente podría trabajar como su representante y olvidarse de su vida como ‘influencer’: no podría trabajar más en eventos o en la tele y que no podría viajar sola en el avión privado, por ejemplo a Milán”, son otras de las ridículas peticiones del ariete del PSG para volver al trabajo.

Ahora falta por saber si Wanda Nara ha aceptado o no estas exigencias. por el momento, parece que está bastante firme en su decisión de seguir adelante con el divorcio, pero solo el tiempo lo dirá.

En ‘Los ángeles de la mañana’ aseguraron que Zaira Nara, hermana de Wanda Nara y cuñada de Mauro Icardi, está “indignada” con las peticiones del delantero argentino.

Después de trascender la supuesta infidelidad de Mauro Icardi con la actriz ‘La China’ Suárez la reacción de Wanda Nara en Instagram fue contundente. “De mi familia me encargo yo. De las putitas la vida misma”, compartió Wanda Nara en Instagram.