La contundente advertencia de Neymar a Messi y Mbappé

El delantero brasileño Neymar concedió una entrevista a Eduardo Semblano, responsable del canal de YouTube ‘Fui Clear???’ y allí expresó con claridad lo que en su opinión deben hacer todas las estrellas del PSG, encabezadas por Leo Messi y Kylian Mbappé, para hacer historia.

“No importa los nombres que tenga el equipo, somos conscientes de nuestro potencial, del equipo que tenemos hoy. Pero si no jugamos juntos, si no trabajamos juntos, si no nos esforzamos el uno por el otro, las cosas [ganar títulos] no sucederán. Como equipo, necesitamos entendernos mejor para que eso suceda”, declaró Neymar.

“Cuando todos estos grandes nombres del fútbol que han hecho historia se unen, seguro que nos convierte en uno de los principales equipos a batir, es obvio, pero creo que los otros equipos también lo han hecho muy bien. En el fútbol hay que jugar”, añadió Neymar en una entrevista que fue grabada el pasado 27 de septiembre, un día antes de que el PSG ganara 2-0 al Manchester City en la Liga de Campeones.

El brasileño también se defendió de las críticas que recibe por su estilo de vida: “Hablo de respeto porque la gente dice: ‘Ah, Neymar no se cuida, Neymar es esto, Neymar es aquello’. ¿Cómo va a estar uno 12 años en la cima sin cuidarse? Nadie consigue eso. Sé cuidarme, tengo un fisioterapeuta y un preparador físico prácticamente 24 horas conmigo, ¿para qué? ¿para nada?”.

“Salgo cuando puedo. Salgo cuando es posible, cuando sé que no voy a entrenar al día siguiente. No voy a dejar de hacer nada. (...) ¿Cuál es el problema? Tienes que juzgarme por lo que hago dentro del campo, ahí permito que hables, pero de lo que hago fuera...”, añadió.

Neymar aseguró que dentro del campo quiere “ganar de cualquier forma” y admitió que ha cometido errores: “Me equivoqué mucho y si pudiera cambiar algunas cosas, seguro que tomaría otras decisiones. Pero la madurez va llegando, aunque eso no quiere decir que con 30 años esté perfecto, maduro”.