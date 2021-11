El regreso de Carvajal, el lateral intermitente de la selección

Deportes

La última vez que un jugador del Real Madrid vistió la camiseta de la selección española fue en marzo de este año, cuando Sergio Ramos pisó el campo cinco minutos contra Kosovo para sumar un partido más como internacional sin saber que quizás era el último. Para encontrar a Carvajal en la selección hay que irse más atrás, hasta septiembre de 2020 en el debut de Luis Enrique en su segunda etapa como seleccionador contra Alemania.

Y no es que el técnico asturiano haya dejado de contar con él. «No ha habido una sola convocatoria en la que si estuviera en condiciones no hubiera contado con él», admite Luis Enrique. «Siempre que hay un jugador lesionado me sabe mal. En su caso me alegra tener buenas noticias. Creo que ha hecho cambios en la dieta y cosas positivas que le van a ayudar. Siempre hemos estado pendientes de su estado», añade.

Carvajal ha sido el dueño del costado derecho de la selección durante años, aunque no ha podido ejercer mucho. Desde que debutó en 2014 con la selección, en la primera convocatoria después del desastroso Mundial de Brasil, sólo ha podido jugar 25 partidos con la Roja. Las lesiones también le han impedido disputar las fases finales de las grandes competiciones. Se ha perdido las dos Eurocopas y el Mundial que se han jugado desde entonces, pero ahora llega a tiempo de sumar para que España llegue a la Copa del Mundo de Qatar del próximo año.

Llega con más competencia de la que se fue, con Azpilicueta consolidado en ese costado después de su gran actuación en la Eurocopa, aunque Luis Enrique prefiriera en principio a Marcos Llorente a pesar de no ser un especialista. Pedro Porro es otro de los que han pasado por ahí, porque en la derecha la selección no tiene la abundancia de jugadores con la que cuenta en el lado contrario.

Luis Enrique no pudo contar con Jordi Alba ni con Gayá para la fase final de la Liga de Naciones y Marcos Alonso se ocupó de algo más que de rellenar el hueco hasta convertirse en uno de los más destacados del equipo en los dos partidos, contra Italia y contra Francia. Pero ha desaparecido para esta convocatoria. «Ha sido la posición que más me ha costado por el rendimiento de Marcos Alonso. Podía haber venido y ser titular en los dos partidos. Es un poco injusto, pero soy un poco masoca y ojalá tuviera ese problema en todas las posiciones», admite el seleccionador.

«No sólo Marcos, hay otros como Reguilón. Me gusta esa sensación de competencia, de que me duermo dos segundos y se me pasó el tren. Es la vez que más injusto he sido con un jugador por lo que hizo Marcos Alonso en los dos partidos merecía estar aquí y ser titular. Pero lo he analizado con mi equipo y pequeños detalles me hacen pensar que Jose [Gayá] y Jordi [Alba] nos van a ayudar mucho en estos dos partidos. Invito a Marcos a que siga mejorando», añade.

Desaparece Marcos Alonso y regresa Carvajal, pero el lateral madridista no es la única alegría para el seleccionador, que ha convocado a Ansu Fati después de un año sin poder hacerlo. «Vamos a tener mucho cuidado con todos los jugadores que vayan a venir con molestias o que salen de lesión. Ansu es especial, llevaba muchos meses apartado de los terrenos de juego, pero lleva tiempo participando y no vamos a correr riesgos. Vamos a cuidar a todos los jugadores, especialmente a Ansu Fati. Vamos a intentar generar confianza para que nos pueda ayudar pero no correremos riesgos», explica el seleccionador, que ya pensó convocar a Ansu para la Liga de Naciones.