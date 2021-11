Pablo Fornals: «Mi familia no podía imaginar que jugara una final con España»

Deportes

Pablo Fornals (Castellón, 25 años) llega sonriente y se presenta al saludar: «Pablo». Es una estrella en el West Ham y uno de los hombres de Luis Enrique en la selección, pero sus modales hablan de un tipo normal que juega al fútbol muy bien. Llega a la selección después de que su equipo ganara al Liverpool en la última jornada con un gol suyo. «Es guay que pase esto», dice.

Sus inicios en Inglaterra fueron complicados. ¿Se imaginaba estar donde está ahora?

No te lo imaginas. Es algo con lo que siempre sueñas, porque a cualquier jugador que le preguntes te dirá que quiere jugar con los mejores, competir con los mejores, jugar la Champions, venir a la selección. Son sueños que poco a poco se van acercando más a hacerse realidad.

¿El inglés lo manejaba ya?

Tampoco era un experto, pero igual tenía un poquito más de base que un estudiante de instituto normal porque mi hermana estudió traducción e interpretación al inglés y siempre en casa mi madre le hacía que me diera clase. Cuando llegas allí te das cuenta de que por muchas clases que te dé tu hermana es todo más difícil, pero ahora muy bien. El primer año tenía muchos compañeros hispanohablantes y conforme han ido pasando los años cada vez somos menos, así que si quiero hablar con alguien tengo que hablar en inglés.

El primer año le pilló el confinamiento. ¿Fue muy duro?

Fue difícil, tampoco era un momento bueno para el club, tanto tiempo sin jugar y luego a la vuelta sin público, cambio de entrenador... Pero desde que llegó David Moyes el club ha dado un giro de 180 grados y se está viendo reflejado ahora.

¿Cómo es Moyes?

Ha cogido a un grupo de chavales bastante jóvenes, también con esa pizca de madurez y de sabiduría de otros jugadores mayores, y los ha convencido de que yendo a muerte cada partido y compitiendo así y entendiendo el fútbol de esta manera se pueden conseguir cosas muy buenas.

¿Se parece a Luis Enrique?

El concepto puede ser parecido, pero la ejecución y cómo llevarla a cabo es bastante diferente. Al final cada uno con su estilo, pero quieren lo mismo.

¿Se nota mucho el cambio de estilo de jugar en el West Ham a jugar en la selección?

Cuando vengo a la selección me piden que haga lo mismo que en mi club, que disfrute, que encare cuando pueda encarar y que intente aportar lo máximo, que es también lo que yo quiero. Los entrenamientos sí que son diferentes, pero tampoco me pilla de nuevas porque no soy inglés, vengo de España y los entrenamientos así son algo bastante común en el fútbol español.

¿Es tan cercano Luis Enrique como dicen todos?

Sí, nos da confianza y esa pizca de información que hace que cuando entremos en el campo sea más fácil.

¿Tiene más libertad de movimiento en el West Ham que en la selección?

Juego en la banda, como en el West Ham, aunque allí de vez en cuando también entro por dentro. Es diferente, corremos mucho más en el West Ham, porque corremos mucho todos, pero bien, estoy muy contento.

Una de las exigencias de Luis Enrique es que hay que trabajar en defensa.

Obviamente. En el fútbol moderno no te puedes permitir tener uno o dos jugadores que no trabajen. Por suerte o por desgracia jugadores que decidan partidos hay muy pocos. Lo que prima es el colectivo y para que el colectivo sume todos tienen que aportar

¿Es tan superior físicamente la Premier League a la Liga española como parece desde aquí?

Yo creo que sí y creo que se está viendo en los últimos años en las competiciones europeas, donde los equipos ingleses, incluso los alemanes, llegan más lejos que los equipos españoles.

¿Tiene que ver con el dinero o hay algo más?

No tiene por qué, el West Ham tampoco es que sea un equipo rico y está compitiendo con todo el mundo, así que no creo que sea por eso.

¿Cómo es eso de que la cobertura de wifi en casa de sus padres no era suficiente para ver sus partidos?

Nosotros somos de Castellón, vivimos en la montaña y no llegaba del todo bien la conexión, pero ya gracias a Dios hay dos «hammers» más en Castellón. Y cada vez que hay partido en casa se junta gente, mi madre se lo pasa bomba haciendo tartas, haciendo dulces para la gente que va a ver los partidos y también para ellos es un momento muy bonito ver a su niño jugar ahí y tener a los amigos cercanos en casa.

Debutó hace cinco años con la selección con Vicente del Bosque en el banquillo. ¿Quién ha cambiado más en este tiempo, la selección o usted?

Probablemente yo, y espero que para mejor. Fue un momento mágico, era el año que debuté en Primera División, la llamada a los meritorios para ayudar a los compañeros a que se prepararan [para la Eurocopa].

¿Fue muy duro perder la final de la Liga de Naciones?

Para todos fue un pequeño palo porque una final duele perderla, pero yo a nivel personal era algo con lo que ni siquiera había soñado. Mi familia no podía imaginar que yo un día pudiera disputar una final con la selección española. Obviamente, dolido por no haber ganado, pero contentísimo y agradecido al mil por mil de la oportunidad que tuve.

¿Es un golpe de realidad tener que pelear ahora por clasificarse para el Mundial?

Esto es fútbol. Hace un mes estábamos compitiendo por ganar un título y ahora estamos compitiendo por esto. Es la vida y es el deporte de máximo nivel y siempre hay que luchar por las cosas que uno quiere.

¿Qué entrenador le ha marcado más en su carrera?

Te diría que Javi Gracia, que me dio la oportunidad de debutar y de tener continuidad en Primera División con 18 o 19 años. Que a un niño le den esa oportunidad y que le den minutos y le den partidos es muy importante.

¿Santi Cazorla fue su referencia?

No, no era mi referencia, pero cuando llegas a Málaga y todo el mundo habla bien de una persona, llegas a Villarreal y todo el mundo habla bien de una persona, vas a Inglaterra y todo el mundo habla bien de una persona, dice mucho de él. Y haber tenido la oportunidad de estar un año con Santi en lo deportivo y en lo humano hace que cuando nazca mi niño yo le podré decir que he jugado con Santi Cazorla y que he entrenado y que he pasado un año con él. Imagínate.

Es de Castellón, pero se fue muy joven a Málaga. ¿Cuesta menos salir de España cuando uno se ha ido tan joven de casa?

Tengo una unión muy fuerte con mi ciudad de origen y con mi gente, pero al haber vivido fuera tanto tiempo tampoco es un sentimiento de que no sepa lo que va a pasar por no estar en casa con mis padres. Cuando con 16 años te has ido de casa es un punto menos para poner en la balanza. Ya lo había vivido. Me fui solo a la residencia de la cantera. Y muy bien, es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.