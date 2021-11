Deportes

La revelación más sorprendente de Josep Pedrerol: “La gente no se lo cree”

Josep Pedrerol, periodista y presentador de El Chiringuito pasó ayer por el programa de La Sexta El objetivo, conducido por Ana Pastor. Pedrerol coincidió en el plató con Gabriel Rufián, portavoz e Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados y dejaron patentes sus diferencias tanto futbolísticas como políticas.

Es de sobra conocido que el político de ERC es hincha del Espanyol, por lo que Pedrerol aprovechó para confesar que él es del Barça: “Aunque la gente no se lo cree”, dijo.

En un momento de la charla con Ana Pastor en ‘El Objetivo’ Gabriel Rufián, reconocido seguidor del Espanyol, le apuntó a Josep Pedrerol que “lo fácil es ser culé”. “Rufián, que es del Espanyol y político catalán, podría ayudar más al Espanyol en Cataluña, que colabore y lo demuestre. Lo fácil es decir que eres del Espanyol y no ayudar al Espanyol”, contestó con acidez Pedrerol. “Soy del Barça aunque hay gente que no se lo cree. El Espanyol me cae muy bien y tengo un cariño especial por él”, añadió.

Pero su discurso no quedó ahí, porque a pesar de ser hincha del F.C. Barcelona, el periodista aseguró “que la situación es tremenda, y el equipo no ha sido así nunca”.

Ilusionado con Xavi

Ahora bien, se muestra muy ilusionado por la llegada del Xavi Hernández como técnico azulgrana, a pesar de que tiene los pies en la tierra y sabe que no será nada fácil: “Xavi representa un modelo de éxito. El fútbol de toque, el sextete. Esa ilusión es buena y creo que llega en un buen momento. Lo hará bien. Cuando hay una crisis así el socio pide mano dura y Xavi hace algo que hacen muchos otros clubes”.

Rufián ha descrito ‘El Chiringuito’: ‘Un jaleo ahí que ni en el Congreso”. Y Pedrerol: “Los que montas tú también son buenos. ¿Quién es el guionista que tienes allí para montar ese show, lo haces tú solo?”.

Además, Pedrerol ha sido muy claro a cerca del independentismo: “Soy catalán y soy español. Rufián y yo tenemos concepciones diferentes de lo que tiene que ser Cataluña. Creo en una Catalunya abierta, plural y en la que cabe todo el mundo”. Y ha apoyado a Piqué en lo que dijo sobre Madrid: “Está muy bien ahora. Aquí pasan cosas y en Barcelona solo pasa una. Me molesta que el debate sea siempre el independentismo. Madrid es una ciudad abierta”.

EL TEST RÁPIDO A PEDREROL

Laporta

“Buen presidente”.

Florentino Pérez

“Mejor presidente”.

Xavi Hernández

“Ilusión”.

Mbappé

“En enero firma con el Madrid”.

Vinicius

“Va a ser uno de los más grandes”.

Luis Enrique

“Las dos caras; una con la prensa y otra con los jugadores”.

Fútbol femenino

“Si analizamos cómo empezó. No va mal. Esta cambiado”.

Ibai

“Está explicando a los periodistas que hay otra forma de comunicar”.