El debutante número 28 con Luis Enrique

Deportes

Raúl de Tomás no contaba para Luis Enrique cuando dio la lista de convocados para buscar un lugar en el Mundial el viernes pasado. Entró por la lesión de Ansu Fati y no ha tardado en ganarse la confianza del seleccionador, que lo incluyó en la alineación titular junto a Morata.

«A Raúl de Tomás lo conozco perfectamente, pero cuando lo he visto en persona y entrenando me gustó mucho lo que vi en esos dos primeros días. En dos entrenamientos he visto cómo nos da continuidad y la facilidad que tiene a la hora de chutar. He pensado que íbamos a tener el balón en campo contrario y he dicho ‘’vamos a meter artillería’'», confesaba después del partido. «Hemos hablado de cosas a mejorar en el trabajo defensivo, pero me ha gustado lo que he visto», añadía. «Creo que ha estado muy bien. Le ha faltado un poco de confianza en esa ocasión que ha tenido, pero estoy encantado de sumar jugadores a la causa», aseguraba el seleccionador.

Luis Enrique está acostumbrado a hacer cambios en las convocatorias, pero ya ha encontrado un equipo base que va complementando con algunos jugadores nuevos. De Tomás es el jugador número 28 en debutar con el preparador asturiano en el banquillo y el número 61 que utiliza en tan solo 31 partidos.

Aunque en esta ocasión Luis Enrique estaba forzado a innovar. Tenía muchas ausencias en el equipo y varias de ellas se concentraban en la parte de arriba. Faltaban Ansu Fati, Ferran Torres, Gerard Moreno y Oyarzabal, los delanteros más utilizados por el seleccionador junto a Morata.

De Tomás se une ahora al grupo y estaba satisfecho a pesar de haber debutado con un dorsal extraño, el «6». Los números los eligen los futbolistas por orden de antigüedad y el delantero del Espanyol es el último en llegar. Gavi, el penúltimo, decidió continuar con el «9», el mismo con el que había disputado sus dos primeros partidos como internacional en la Liga de Naciones. «Cuando ha dado la alineación el míster me he quedado un poquito en «shock», pero sabía que los compañeros me iban a ayudar como me han ayudado y estoy muy feliz», confesaba el futbolista después del partido.

De Tomás tuvo que jugar más volcado a la izquierda de inicio y dejar el área para Morata, algo que asume sin problemas. «Nos hemos entendido bien, hemos intercambiado posiciones», afirmaba. «Estoy muy agradecido. Para mí, para para mi familia y para todos los que me conocen esto es muy importante», dice.