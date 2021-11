Luis Enrique: “Me he quitado una mochila de cien kilos”

Deportes

Acabó el partido y Gavi, con la satisfacción del deber cumplido, se fue hacia el fondo que hay detrás de la portería donde había marcado Morata para celebrar con sus amigos la clasificación para el Mundial. Jugaba en casa el canterano del Barcelona y así se sintió el canterano español. Como si no tuviera 17 años, como si llevara toda la vida disputando partidos de los que depende la clasificación de España para el Mundial.

«Cuando decido traer a alguien de 17 años es porque conozco en profundidad qué tipo de jugador es y lo que puede dar. Antes del partido pensaba ‘’¿tú crees que Gavi estará a su nivel?’’ No creo que haya jugado muchos partidos con tanta gente en el estadio y el exceso de ánimo a veces te atenaza pero ya veis el partido que se ha cascado el chaval. Es un caso único», reconocía el seleccionador,

Gavi es el último descubrimiento de Luis Enrique, que tiene tan poco miedo como el «9» de España para apostar por los jóvenes. «Es un fantástico jugador y no parece que tenga 17 años», reconocía el seleccionador sueco, Jan Andersson, después del partido. Gavi jugaba su cuarto partido con España; De Tomás, el segundo. Y los dos fueron titulares en el partido decisivo para llegar a Qatar.

Dani Olmo ha sido otra de sus apuestas. Ha contado con él a pesar de no tener continuidad en el Leipzig y el partido le dio la razón. «Esperaba que tuviera más minutos en su equipo. En Grecia jugó treinta minutos y he tenido la tentación de ponerlo de titular», reconocía Luis Enrique, que se mostraba orgulloso del rendimiento de sus jugadores.

«Estoy orgulloso de mis jugadores, no sólo de los 25 que han venido a esta concentración sino de los que han venido siempre, y de los que vendrán. Ellos han dado la vuelta a la situación», reconocía Luis Enrique.

El camino no ha sido sencillo para España en esta clasificación para el Mundial ni en la Eurocopa que la atravesó en verano. Pero esta fase de clasificación ha sido especialmente dura para el seleccionador. «Me he quitado una mochila de cien kilos», reconocía después del partido. «He sentido más presión en esta fase de clasificación para el Mundial que en la Eurocopa y la Nations League. Parece una obligación casi clasificarse y me he quitado un peso de encima», añadía.

Luis Enrique estaba preparado para lo que podía venir después si España hubiera fallado. «Cuando perdamos volverá el holocausto caníbal», dijo en Televisión Española después del partido. Y lo explicó en la conferencia de prensa. «Hablo de la realidad del fútbol profesional. No es porque sea yo porque si uno pierde es así», dice. «Ni me sorprende ni intento cambiarlo ni me quejo».