Así es Eigon Oliveira, el joven brasileño que se forra por ser “gemelo” de Neymar

Deportes

Podría formar parte de esas secciones de “separados al nacer” que aparecen en las revistas. Cuando Neymar da Silva Santos Júnior empezaba a deslumbrar como jugador hace más de 10 años (ganando el Premio Puskás en 201 y el Futbolista del Año en Sudamérica en 2011 y 2012), Eigon Oliveira, era tan solo un joven brasileño que trabajaba como mozo en un restaurante y lavaba motos para sobrevivir. Hoy, se gana la vida -y muy bien- gracias a su sorprendente parecido con el astro del Paris Saint-Germain. Sus características físicas son tan similares que causa furor en Brasil y lo han convertido en toda una celebridad en las redes sociales donde ha logrado hacerse con una fortuna.

“Mi jefe me dio la idea de convertirme en profesional. Hicimos algunas fotos, las puso en una agencia de parecidos y fue surrealista. Al día siguiente aprobaron mi perfil y tres días después me pidieron que hiciera una producción para Globo. Y estuve cinco años grabando ahí”, confesó el doble en una entrevista con el portal brasileño UOL.

Como el ex del FC Barcelona, Oliveira está cerca al 1.80 de estatura, un color de piel similar y ha copiado hasta el más mínimo detalle para parecerse al delantero brasileño. Pero su trabajo ha empezado a dar suculentos frutos.

“Trabajo y me mantengo solo con esto. Trabajo para varias plataformas, como Tik Tok. En Instagram, soy contratado por emprendedores para promocionar marcas y todo lo demás. También soy especialista en doblarlo: he grabado más de 20 anuncios con Neymar para hacer las pruebas de ropa o de cámara”, expresó.

El doble, que conoce al auténtico Neymar con el que ha mantenido varias reuniones amistosas, tiene prácticamente todos los tatuajes del jugador, algo que le ha dado aún más trabajo. “Siempre me han gustado los tatuajes. El año del Mundial suele haber mucho trabajo. Y, durante el Mundial de 2014, noté que perdía algunos trabajos porque no tenía los tatuajes de Neymar. Soy un profesional, así que ¿por qué no hacerme los mismos tatuajes que él? Algunas personas incluso se tatúan su nombre en los labios, así que ¿por qué no hacerse sus tatuajes?”, comentó en la citada entrevista.

En octubre pasado, Neymar causó furor en un centro comercial de São Paulo. Llegó en un coche de lujo, acompañado de guardaespaldas y con una mascarilla del París Saint-Germain y la euforia se desató pero no era él. Fue Eigon, el falso Ney, el que enloquecía a los aficionados, que sacaban fotos y filmaban su paseo por las instalaciones.

El dinero le sonríe

Eigon Oliveira está aprovechando el pico de su popularidad. Causa furor entre los brasileños y ya es de los ‘influencers’ más reconocidos en internet, razón por la que las tarifas de sus presentaciones en fiestas de cumpleaños no bajan de los 1.200 dólares (más de 1.000 euros) por solo cuatro horas de presencia. Además, suma 500 euros por hacer una secuencia de tres Instagram Stories. Y Todo esto sin contar con las grandes sumas que embolsa de las marcas que contratan sus servicios para hacer publicidad de sus productos o lo programas de televisión que lo contratan para diferentes espacio de entretenimiento. No ha tocado un balón en su vida pero, sin duda, puede presumir de vivir del futbol.