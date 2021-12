Leonardo admite su intranquilidad con Mbappé y envía un mensaje al Real Madrid

Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, ha concedido una entrevista para Europe1 donde ha hablado acerca de la posible salida de Kylian Mbappé rumbo al Real Madrid. Tras las últimas declaraciones del delantero francés en Paris Match, donde reconoció que le gustaría conocer una nueva cultura y nuevos jugadores, el directivo del PSG ha tratado de mitigar los rumores sobre su estrella y de tranquilizar a la afición parisina; aunque, por primera vez, admite que es una situación complicada. El director deportivo ha cambiado el discurso y asume que la voluntad del jugador que en éstos momentos está por encima de las ‘amenazas’ del PSG para que renueve.

“¿Puede que juegue contra el Real Madrid en Champions con el futuro apalabrado? Todo es posible. De todas maneras creo que tenemos posibilidades de que renueve”, ha asegurado aunque es consciente de que Kylian está más fuera que dentro.

El aviso del PSG al Real Madrid

Asimismo, el director deportivo del Paris Saint-Germain también ha hablado sobre el emparejamiento de Champions Leaguey ha advertido al conjunto blanco de que irán a por todas y no solo por una cuestión deportiva. “Nuestro objetivo es ganar, tenemos que jugar contra todos. Jugar contra el Real Madrid se ha convertido en un clásico. Ya sea por la competición o por los episodios de algunas situaciones con ciertos jugadores”, ha comentado el directivo del club galo en la entrevista a Europe1 que se retransmitirá completa a las 20:00 hora española.

Con respecto al banquillo, Leonardo ha subrayado que Pochettino tiene dos años de contrato y ha negado cualquier tipo de contacto con Zinedine Zidane, a pesar de que en Francia hablan de que esas conversaciones llevan meses. “Jamás hablamos con Zidane ni con otros entrenadores. Tampoco lo hicimos anteriormente antes de cesar a Tuchel”, ha explicado, otra muestra de apoyo al técnico.

Fichamos a Messi en tres días

Leonardo también ha explicado que la llegada de Messi fue una sorpresa para el PSG: “Cerramos a Leo en tres días. Francamente pensábamos que se iba a quedar en Barcelona”, ha apuntado durante entrevista en la que se ha mostrado satisfecho con el rendimiento del argentino.

Leonardo tampoco dejó pasar la ocasión para dar su opinión sobre la Superliga, otro de los asusntos que le mantiene en pie de guerra contra el Real Madrid. “Estamos muy orgullosos de la posición de Nasser en esto. Hubiera sido fácil decir ‘OK, lo estamos haciendo, estamos en eso’. Había muchas cosas detrás de nosotros. Sepan que el PSG no tiene los ingresos más importantes del mundo. Parece que el PSG gasta diez veces más que los demás. ¡Eso no es cierto! Hay seis o siete clubes que tienen más ingresos y gastan más que nosotros. La idea de la Superliga no es nueva. La Champions League también eran clubes que querían una porción más grande del pastel porque eran los principales jugadores. Pero el fútbol siempre ha sido así. ¿Quién ganó la Champions League en los años 60 y 70? Los que tenían los estadios más grandes, porque tenían las mejores recetas. No es una coincidencia. ¿Quién ganó en los 80 y los 90? Ellos eran los que tenían los recibos de los derechos de televisión. Se hicieron ricos y compraron a los mejores jugadores. Y en los años 2000-2010, llegaron nuevas fortunas, cuando el fútbol se abrió. Esto es algo que se critica, ¡pero es la evolución del fútbol! “.