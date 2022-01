Cristiano Ronaldo desvela la condición que exige para seguir en el Manchester United

Cristiano Ronaldo concedió una entrevista a Sky Sports en la que habló de la complicada situación que vive en el Manchester United, séptimo clasificado en la Premier League, a 23 puntos del líder City, aunque con dos partidos menos. El portugués no acepta la situación que vive su equipo, alejado de la lucha por los títulos, y pone una condición para seguir en el United: “No quiero estar aquí para pelear por estar en el sexto o séptimo o quinto puesto, estoy aquí para intentar ganar”.

“Somos capaces de cambiar las cosas ahora. No sé la forma concreta, soy un jugador, no el entrenador, el presidente, sé la forma, pero no la voy a mencionar aquí, porque creo que no es ético por mi parte decir eso. Lo que sí puedo decir es que podemos hacerlo mejor, todos nosotros”, declaró Cristiano Ronaldo.

“Estoy aquí para intentar ganar, para competir. Creo que competimos, pero aún no estamos en nuestro mejor nivel. El Manchester United debería ganar la liga o ser segundo o tercero. No veo otras posiciones para el Manchester United, para ser honesto, no veo. En mi opinión, no acepto que nuestra mentalidad sea menos que estar entre los tres primeros. No quiero estar aquí, en un club, para pelear por estar en el sexto o séptimo o quinto puesto, estoy aquí para intentar ganar, para competir. Creo que competimos, pero aún no estamos en nuestro mejor nivel. Hay un largo camino por recorrer y creo que, si cambiamos nuestra mentalidad, podemos lograr grandes cosas”, añadió.

El análisis de Cristiano Ronaldo sobre la situación que vive su equipo no se detuvo ahí: “Tenemos que tener la mentalidad correcta. Tienes que estar listo cuando tienes problemas en un partido. A este club lo llaman Manchester United, así que tenemos que estar unidos. El sistema solo es útil si tienes la mentalidad adecuada en el campo. Tenemos un largo camino por mejorar. Para mí lo más importante es mirarte a ti mismo y decir que puedes hacerlo mejor. Creo que para construir cosas buenas necesitas destruir algunas cosas”.

Cristiano Ronaldo también habló de lo que ha supuesto la llegada del técnico Ralf Rangnick al banquillo del equipo: “Todavía creo que somos capaces de hacer una buena temporada. Sabemos que va a llevar tiempo plasmar las ideas del nuevo entrenador sobre el terreno de juego. No es tan rápido, pero tenemos que ser profesionales, trabajar duro, estar juntos como jugadores. Ha cambiado muchas cosas, pero necesita tiempo para transmitir sus ideas a los jugadores y en el campo. No es fácil cambiar la mentalidad de los jugadores, el sistema y la cultura, así que creo que hará un buen trabajo”.