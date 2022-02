Barcelona - Atlético: un “pique” y un partido por un objetivo inesperado

Barcelona y Atlético no están donde querrían estar. Los azulgrana son quintos, a quince puntos del liderato, con un partido menos que el Real Madrid. Los rojiblancos son cuartos, a catorce puntos del primer puesto, también con una jornada pendiente de disputar. Lo que tendría que ser un duelo para luchar por el campeonato se ha convertido en un partido importantísimo, pero por un objetivo mínimo para dos equipos como estos: entrar en los puestos de Champions. «Es una final. Es un partido de seis puntos», opinó Xavi, ya que es una jornada en la que ganar supone también el tropiezo de un rival directo. Su mediocre temporada unida al meritorio camino de Sevilla, Betis, Real Sociedad o Rayo; más la pujanza de Villarreal, Valencia y Athletic tras un arranque más irregular hace que los dos gigantes no tengan asegurado algo que se da casi por hecho.

Posibles alineaciones del Barcelona - Atlético FOTO: Antonio Cruz

Ambos equipos se han reforzado para intentar mejorar en esta segunda parte del curso, los azulgrana con Aubameyang y Adama para tener más poder ofensivo, además del regreso de Dembélé, que ha ganado el pulso al club; y el Atlético con los laterales Reinildo y Wass, para mejorar atrás, el punto débil de los madrileños, aunque parezca mentira. Simeone anunció que Joao Félix jugará y Luis Suárez disputará su primer encuentro en el Camp Nou con público desde que lo echaran.

El “pique”

La previa del duelo estuvo marcada por el pique entre sus técnicos. A Simeone le preguntaron qué le parecía Xavi como entrenador y lanzó un ataque que tenía guardado desde hace tiempo. «En 2016 recuerdo una nota de Xavi en Universo Valdano que comentaba que el fútbol del Atlético no era el estilo de los equipos grandes», se quejaba. Y le desafiaba a que demostrara ahora si él es un entrenador para equipos grandes. «Va a tener ocho jugadores de ataque y la posibilidad de poder desplegar todo lo que busca, lo que quiere, lo que se imagina, en lo que fue creciendo desde su cuna en Barcelona», aseguraba el Cholo. Simeone encuentra la razón de las críticas de Xavi en su falta de recorrido futbolístico: «Cuando uno convivió solamente con una situación en su vida no entiende de otras. Es respetable lo que opina porque ha convivido con una etapa del Barcelona muy buena, con grandísimos entrenadores, enormes éxitos... Y ahora, a tratar de demostrar el entrenador que es, que seguramente será muy bueno», dice.

Y Xavi se defiende y aclara su opinión. «No creo que el Barça ni el entorno entendieran la forma de jugar del Atlético. No quiere decir que no tenga mérito ni quiere decir que no sea un estilo competitivo, han ganado dos Ligas y han estado cerca de dos Champions, pero no es nuestra idea. No significa que no admire al Cholo como entrenador, cómo convence para jugar de esa forma te dice el buen entrenador que es, pero no es el estilo del Barça», asegura el preparador azulgrana.