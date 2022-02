Dembélé le gana el pulso al Barcelona

La situación de Dembélé en el Barcelona ha dado un nuevo giro. Cuando llegó Xavi al banquillo dijo que esperaba que renovara, que era una prioridad. Laporta incluso aseguró que es mejor que Mbappé, objetivo del Real Madrid para el próximo verano. Pero la situación contractual del extremo lo complicó todo: cumple contrato en junio, no quiso renovar y entonces el discurso cambió. «O renueva o se va», llegó a decir Xavi en enero, porque su salida podía suponer liberar masa salarial y hacer fichajes. Se quedó fuera de la convocatoria en el partido de Copa contra el Athletic y el de Liga contra el Alavés. El club le presionó, le amenazó con dejarle seis meses en la grada, pero el futbolista se ha terminado saliendo con la suya: ni ha renovado ni se ha ido y ha vuelto a una convocatoria, para el partido contra el Atlético.

No nos podíamos pegar un tiro en el pie XAVI

El Barça tendrá que cargar ahora con la crítica popular de que ha perdido la batalla con Dembélé, pero la lógica se ha impuesto al «honor». «Creo que hemos decidido por el bien del colectivo. Nos hubiera gustado que renovara u buscar otra solución, pero no ha podido ser. Entiendo que el aficionado se enfade, pero animo a la gente a que anime a Ousmane. Hay que pensar en el club», decía Xavi, ante los más que posibles pitos que recibe si juega contra el Atlético. El conjunto azulgrana está metido en la pelea por quedar entre los cuatro primeros y es más fácil que lo logre si tiene a Dembélé, contra el que sirven los argumentos en contra y a favor. Tan cierto es que lleva cinco temporadas en el club y se ha perdido más de cien partidos por lesión y nunca se ha convertido en imprescindible como que ahora mismo es el jugador con más desborde de la plantilla, como se vio por ejemplo en el Clásico de la Supercopa contra el Real Madrid, donde sus compañeros le buscaron constantemente.

«Es uno más del equipo, hemos decidido que no nos podemos dar un tiro en el pie, le vamos a utilizar, creo que nos puede ayudar. Su actitud siempre ha sido la de un profesional, cuando ha jugado todo el partido, un rato o cuando no lo ha hecho. Siempre ha entrenado bien», lo continuó defendiendo Xavi. La decisión de que el futbolista volviera a contar no se tomó en un momento. Hubo una reunión entre el presidente Joan Laporta, la junta directiva y la secretaría técnica, fue una cuestión de Estado, por decirlo de alguna manera, pero la necesidad se impuso. Si el Barça no logra un puesto para disputar la próxima Champions la catástrofe sería importante, porque la recuperación económica sufriría un contratiempo serio y los fichajes de relumbrón se esfumarían.

Adama y Aubameyang, convocados

Y hablando de fichajes, los nuevos también están en la convocatoria para el Atlético. «Adama quizá llegue un poco mejor físicamente, Aubameyang pasó el covid en diciembre... Pero los dos están disponibles», explicó Xavi. Es como si su equipo arrancara de nuevo. En poco se parece el que cogiera en noviembre al que tendrá ahora, sobre todo en la parte ofensiva, pero también en el medio con Pedri. Eso hará que jóvenes como Abde, Ilias o Jutglà vayan perdiendo un protagonismo que les llegó quizá demasiado pronto.