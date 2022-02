El hijo de Cristiano Ronaldo dice que el Manchester United es “una mierda”

Los problemas no dejan de surgir en el Manchester United y llegan por las vías más inesperadas. El último tiene como protagonista al hijo mayor de Cristiano Ronaldo, Cristiano Junior, de 11 años. El niño, que se ha incorporado recientemente a las categorías inferiores del United, aparece en un vídeo diciendo que el equipo en el que juega su padre es “una mierda”.

El vídeo fue publicado en TikTok y en él aparece el hijo de Cristiano Ronaldo junto a otro joven, que le pregunta si se lo está pasando bien. Cristiano Jr. dice que “sí” e inmediatamente le pregunta: ‘El United es una mierda, ¿no?’, a lo que responde con otro “sí”. El hijo de Cristiano apenas tiene tiempo para reaccionar a la segunda pregunta y algunos medios ingleses destacan que el inglés no es su lengua materna, para tratar de justificar su reacción. Cristiano Jr. aparece en el vídeo siempre sonriendo y vistiendo un chándal del Manchester United.

Este vídeo de Cristiano Jr. se suma a la crítica que ya hizo su padre al equipo el pasado mes de enero en unas declaraciones a Sky Sports. “Estoy aquí para intentar ganar, para competir. Creo que competimos, pero aún no estamos en nuestro mejor nivel. El Manchester United debería ganar la liga o ser segundo o tercero. No veo otras posiciones para el Manchester United, para ser honesto, no veo. En mi opinión, no acepto que nuestra mentalidad sea menos que estar entre los tres primeros. No quiero estar aquí para pelear por estar en el sexto o séptimo o quinto puesto, estoy aquí para intentar ganar, para competir. Creo que competimos, pero aún no estamos en nuestro mejor nivel. Hay un largo camino por recorrer y creo que, si cambiamos nuestra mentalidad, podemos lograr grandes cosas”, expuso el futbolista portugués.

La nueva polémica llega cuando se ha conocido la guerra que hay en el vestuario del United entre Cristiano y Harry Maguire por la capitanía. El Mirror asegura que Maguire, actual capitán del equipo, “se siente cada vez más perjudicado por la enorme influencia de la superestrella de 37 años dentro del vestuario, especialmente con los jugadores más jóvenes”.

“Se dice que Maguire se siente marginado en cuanto a su autoridad dentro del vestuario del United, lo que le lleva a pensar que algunos de los jugadores le están perdiendo el respeto. Ahora existe una creciente creencia dentro del vestuario de Old Trafford de que es inevitable que Ronaldo reemplace a Maguire como capitán”, añade el diario británico.