Anuncian que Lewandowski se marcha del Bayern

En el verano de 2014, Robert Lewandowski se marchó libre del Borussia Dortmund después de terminar su contrato para fichar por el Bayern Múnich. Ahora, el delantero polaco puede repetir la misma maniobra en el club bávaro. Según diversos medios alemanes, Lewandowski ya habría comunicado al Bayern que no renovará su contrato, que finaliza en 2023, por lo que o el club lo traspasa este verano o se irá libre dentro de un año.

La cadena Sky asegura que Lewandowski ya informó a los dirigentes del Bayern de que no continuará en el club y el diario Bild se mueve en la misma línea y también sostiene que el polaco se irá del equipo bávaro. Lo que no desvela ninguno de los dos medios es si esa marcha se producirá este verano o en el próximo. Hasan Salihamidzic, director deportivo del Bayern, dejó claro recientemente que no tienen ninguna intención de dejar marchar a Lewandowski este verano: “Tiene contrato hasta 2023. Tendremos conversaciones y veremos lo que sucede después”.

Lewandowski, que el próximo mes de agosto cumplirá 34 años, cumple su octava temporada en el Bayern, con el que ha marcado 343 goles en 373 partidos. Esta campaña suma 49 tantos en 45 encuentros y tiene una considerable ventaja para volver a ganar la Bota de Oro.

Según Sky, el deseo de Lewandowski sería fichar por el Barcelona y desde el club catalán nunca se ha desmentido el interés por contratar al polaco. Sin embargo, la grave crisis económica que sufre la entidad que preside Joan Laporta haría que la operación sería más factible en 2023, cuando Lewandowski termina contrato y llegaría libre, que ahora.