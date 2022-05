Los qataríes están decididos a poner punto y final a la controvertida trayectoria de Neymar en el Parque de los Príncipes. La renovación de Kylian Mbappé ya ha comenzado a tener efectos dentro del seno del PSG. Tras la destitución de Leonardo, que se da por hecha a falta del anuncio oficial, se espera la salida de Pochettino y la llegada de Zinedine Zidanne al banquillo, una de las bazas para convencer al delantero francés.

Pero no serán los únicos. La plantilla también sufrirá grandes cambios y uno de los primeros señalados sería Neymar. De acuerdo con la información de Le Parisien, el Emir de Qatar, Al-Thani, no quiere que el brasileño siga la próxima temporada en el PSG.

A la espera de ofertas

Y es que, según ‘Le Parisien’, el PSG ya no quiere al ex azulgrana y ya está en el mercado por órdenes directas de Qatar. Ahora, el club francés espera ofertas por el brasileño, que aún tiene tres años más de contrato (2025) pero al que será difícil colocar dada su elevadísima ficha. Y parece ser que no va a ser el único. Habrá otros jugadores importantes en la puerta de salida, pero ‘Ney’ encabeza la lista.

Estamos, sin lugar a dudas, ante una de las peores temporadas de Neymar Jr. No solo por las lesiones sino también por su actitud y por el nivel demostrado cuando ha estado disponible para Mauricio Pochettino. Que el brasileño está en venta es un secreto a voces en París desde hace semanas.

El conjunto parisino, que diseña ya su proyecto para la 22/23, ha puesto marcha una importante “operación limpieza”. Los mandatarios tienen en mente “reorganizar la plantilla” liberando masa salarial y haciendo caja con la venta de algunas de sus figuras. Y el primero en la rampa de salida es Neymar, que se ha convertido en un problemón para Al khelaifi y en el jugador más odiado por la afición parisina a la que no duda en desafiar. “Me quedan tres años de contrato, se van a cansar de pitarme, que cojan aire”, afirmó tras ganar el título de liga el pasado fin de semana.

Doha se ha cansado de Neymar” es el titular con el L’Equipe describía hace semanas el hartazgo con el estilo de vida y el bajo rendimiento del brasileño. Están cansados de que “prefiera París al PSG”, dice L’Équipe. El medio francés informa del enfado que causa en Qatar, en el accionariado del PSG, que el brasileño haya devuelto tan poco de todo lo que se ha invertido en él desde que se convirtió en el fichaje más caro de la historia.

¿Y si volviera a LaLiga?

El club ha colgado el cartel de transferible al brasileño e incluso le ha puesto precio. Según adelanta ‘Sky Sports’, Neymar podría salir del cuadro francés por un mínimo de 90 millones de euros. Es un precio mucho menor por el que llegó procedente del Barcelona. El Paris Saint-Germain, por aquel entonces, lo firmó tras pagar al conjunto azulgrana 222 millones.

Los clubes que han mostrado más interés en él en los últimos meses son el FC Barcelona (si se baja el salario), Manchester City y Newcastle United, además de la MSL.

Neymar, de momento parece mantenerse al margen de los rumores y este domingo llegó a Barcelona, concretamente a la terminal de vuelos privados del aeropuerto de El Prat. Tal vez, vuelva a intentar su regreso.

🛬Acaba de llegar Neymar Jr. a Barcelona tras acabar la temporada en el PSG y después de la renovación de su compañero Mbappé



📻@tjcope pic.twitter.com/u9NwUm5vYL — Víctor Navarro (@victor_nahe) May 22, 2022

El destino final de Neymar es un misterio pero en París ya le han abierto las puertas de par en par. Su elevadísima ficha -alrededor de 30 millones de euros netos- complican, y mucho, su salida del PSG. El Barça ya trató de repescarlo hace varios años, pero la situación deportiva y económica ha cambiado drásticamente y desde el Camp Nou no contemplan su regreso. Se avecina nuevo culebrón.