Neymar desafía a los hinchas del PSG

Estamos, sin lugar a dudas, ante una de las peores temporadas de Neymar Jr. No solo por las lesiones sino también por su actitud y por el nivel demostrado cuando ha estado disponible para Mauricio Pochettino. Que el brasileño está en venta ya es un secreto a voces en París. Sin embargo, el brasileño no parece dispuesto a moverse de París e incluso lanza un mensaje a la afición parisina que lo ha colocado en el punto de mira de sus críticas.

Neymar conquistó otra Ligue 1 con el PSG ante el Lens tras lograr un empate (1-1), con un gol de Leo Messi. Sin embargo, la celebración del título dejó un amargo sabor de boca en el PSG. Los parisinos se proclamaron campeones pero no lo celebraron con su público. Al final solo se quedaron los hinchas del Lens cantando en el terreno de juego.

¡Que tomen aire...!

La imagen, que muestra el hartazgo de la hinchada, sorprendió a la propia plantilla. Neymar fue preguntado por lo sucedido y por los silbidos que recibió durante el partido y se mostró de lo más desafiante. “Fue surrealista que parte del público abandonará la grada”, le dijo Neymar a ESPN. Preguntado sobre la reacción de su afición hacia él, fue igualmente contundente e incluso les avisó de que no piensa dejar el equipo: “Se van a cansar de pitar porque me quedan tres años más de contrato. Me voy a quedar, así que o se detienen o tendrán que tomar aún más aire”, dijo.

Neymar “Fue surrealista que parte del público abandonará la grada” y sobre los pitos: “Se van a cansar de pitar pq me quedan tres años más de contrato” @SC_ESPN #Ligue1xESPN pic.twitter.com/SkBLDbFU1O — Gemma Soler (@gemma_soler) April 23, 2022

Entre la afición parisina sigue el enfado por la eliminación en Champions ante el Real Madrid, teniendo en el brasileño el blanco de casi todas las críticas. Una afición que, ni siquiera levantando un nuevo título, parece tener motivos para estar contenta. Frente al Lens y con el equipo sellando matemáticamente la Ligue 1, parte de la hinchada decidió marcharse antes de que terminara el partido.

Desde el inicio de la temporada, Neymar se convirtió el más señalado de tridente ofensivo de los parisinos y los detractores de brasileño siguen en aumento a pesar de ganar la Liga La eliminación en Champions ante el Real Madrid fue la puntilla definitiva para una afición cansada de la actitud de algunas de sus estrellas, en especial al mejor pagado de su plantilla, Neymar JR.

De hecho, su actitud tras la eliminación ante el Real Madrid en Champions fue duramente criticada. La afición, que desde Francia tachan ya de adicción, de Neymar al Póker parece estar por encima del PSG. Tras caer eliminado ante el Real Madrid, el brasileño no dudo en volar a Barcelona para participar en una velada de Póker, algo que no sentó nada bien ni al club ni a los aficionados galos.

El brasileño asegura que seguirá en París pero el divorcio con la afición parece definitivo.