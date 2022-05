Iván Mahugo, el español fichado por Neymar para jugar con él

Iván Mahugo es un virtuoso del balón, que se define como “un creador de contenidos” en TikTok, Instagram y YouTube. Sus vídeos arrasan en las redes sociales y convencieron a Neymar de que este español de 20 años, del barrio madrileño de Vallecas, tiene la calidad suficiente para jugar con él. Iván compartirá equipo con el brasileño del París Saint-Germain en el Red Bull Neymar Jr’s Five 2022, el mayor torneo de fútbol callejero del mundo, que se celebra del 19 al 24 de mayo en Catar.

Allí se reunirán los mejores equipos aficionados de fútbol cinco del mundo, entre ellos uno de España, y el campeón del torneo se enfrentará al conjunto formado por Neymar y los jugadores que él ha elegido. Entre esos futbolistas seleccionados por la estrella brasileña está Iván Mahugo.

En 2018, Iván se presentó junto a un equipo de amigos a un torneo que organizaba Adidas y lo ganó. A partir de ahí su vida cambió. Comenzó a colaborar con Adidas y firmó un acuerdo con Socios, empresa de la que es embajador en España y con la que realiza diferentes acciones para crear contenido. Como embajador de la marca, Iván reúne en el palco que Socios tiene en el Wanda Metropolitano a famosos e influencers, que suelen acompañarlo en los partidos del Atlético de Madrid, equipo del que es aficionado.

Red Bull y Neymar vieron uno de sus vídeos y lo eligieron para formar parte del equipo del brasileño. Ahí se le abrió un horizonte desconocido y su popularidad se multiplicó después de participar en un torneo en Doha, adonde se desplazó el evento a causa de la pandemia por el coronavirus, ya que debía haberse celebrado en Sao Paulo. Ahora, Iván roza los 318.000 seguidores en TikTok, tiene cerca de 36.000 en Instagram y cuenta con casi 39.000 suscriptores en YouTube.

Lo que empezó siendo un juego ya no es así. “Ahora es algo más serio. Empecé en esto como diversión, por jugar unos torneos, para que me regalaran unas botas… Cosas más sencillas, pero ahora me están contactando marcas más importantes y empieza a ser algo más serio”, cuenta Iván Mahugo en conversación con LA RAZÓN. No tiene representante, pero trabaja con varias agencias que le asesoran.

Iván ha encontrado en el fútbol un medio para ganarse la vida, pero reconoce que “nunca” se ha planteado ser futbolista profesional. “Aunque ahora vaya a jugar con Neymar, siempre he jugado en equipos del barrio y nunca me he planteado ser profesional porque es muy difícil”, asegura.

En Catar tendrá la oportunidad de conocer en persona a Neymar, con el que hasta ahora solo ha podido hablar por videollamada. La pandemia aplazó el evento, que debía haberse celebrado el pasado mes de enero, e Iván se lo plantea “como una oportunidad gigante de crecer en redes sociales, para que me conozca mucha más gente y también empresas y marcas”. “Pero la idea de poder ganar el torneo y levantar la copa con Neymar al lado lo he pensado varias veces y sería una locura”, confiesa.

Su futuro está orientado profesionalmente en las redes sociales, pero no olvida sus estudios de Administración de Empresas. Reconoce que “tendría que dedicar más tiempo a la universidad”, pero su trabajo con el balón le exige un esfuerzo de tiempo que le hace complicado compaginarlo con los estudios. Acude entre tres y cuatro días a la semana a grabar sus vídeos al campo de fútbol, que con frecuencia es el mítico Urbis, ahora conocido como Dehesa de Moratalaz y en el que disputa sus partidos la Escuela Deportiva Moratalaz, que esta temporada militó en el Grupo 7 de Tercera RFEF.

Estas horas invertidas no tienen todavía una recompensa económica acorde con ese esfuerzo que dedica, pero Iván ha apostado fuerte y piensa que tiene ante sí “una buena oportunidad”. “Voy a intentar aprovecharla al máximo”, asegura totalmente convencido de la ocasión que tiene ante él.