El entrenamiento especial de Sergio Busquets

«Lo de Busi es excepcional. Muchas veces es criticado de forma injusta, pero en el fútbol y en la vida cuando ven mucho tu cara se cansan», reconoce Luis Enrique. Pero eso no le pasa a él con Sergio Busquets, al que ya dirigió en el Barcelona y que se ha convertido en su capitán y en su líder sobre el césped desde que hace un año dejó de contar con Sergio Ramos por culpa de las lesiones y algo más. Es un futbolista al que protege, al que más cuida. El único al que ha dado descanso en una convocatoria para que no se desgaste más de lo necesario.

«Es el que más minutos ha jugado esta temporada [de los convocados], 4.488 diría. Le di descanso en marzo y se lo daría en junio, pero no me puedo permitir demasiados caprichos. Lo quiero tener siempre, tiene que seguir siendo el líder de la selección porque tiene mucho fútbol», reconoce el seleccionador. «Va a jugar los años que él quiera. Va a ser su cabeza la que decida parar. Es un jugador indispensable, importantísimo para nosotros. El problema es que juega todo con su equipo y nosotros esperamos ayudarle para ver la mejor versión de la selección. Y la mejor versión de la selección necesita a Busquets», añade.

Una muestra de la importancia que tiene y ha tenido en la selección es que en el partido frente a Portugal superará en partidos internacionales a Xavi, su actual entrenador en el Barcelona. Aunque no piensa en acercarse a los registros de Iker Casillas y de Sergio Ramos.

«Están muy lejos. Han tenido una trayectoria mucho más larga y por eso están ahí. Tenía una cifra en mente, que era las del 100 porque es una cifra especial. Hace poco superé a Andrés [Iniesta], ahora a Xavi, antes a Xabi Alonso. He tenido suerte de compartir vestuario con ellos y es un orgullo poder pasarlos», reconoce el hoy capitán de la selección.

Busquets no se pone plazos para terminar su carrera. Tiene 33 años, joven para seguir jugando al fútbol, pero lleva mucho desgaste acumulado durante muchos años. «Yo tengo contrato con mi club una temporada más y en la selección tengo en mente el Mundial. A partir de ahí, veré cómo va todo, pero eso ahora no es importante. Lo importante es acabar bien la temporada, la Nations League», asegura el capitán de la selección española.

Para mantenerse en forma, Busquets desvela el entrenamiento especial que sigue. «Me trato con mis hijos, jugando más en casa», bromea. «Intento cuidarme en la alimentación cada día al cien por cien, recuperarme y tener la cabeza despejada en lo que la tengo que tener», añade.

Aunque las circunstancias no ayudan. «El calendario cada vez es más exigente, hay más partidos. Pero tengo entrenadores que siempre me han intentado cuidar y a la vez me han dado su confianza. Si necesito algún descanso seguro que me lo darán si se puede», reconoce. Así «Busi» podrá hacerse eterno.

La última prueba antes del Mundial

El Mundial de Catar es especial por muchas cosas, pero también por las fechas. Se juega entre noviembre y diciembre, sin apenas tiempo para que los seleccionadores lo preparen una vez se detengan los campeonatos de clubes. Por eso son más importantes para Luis Enrique los cuatro partidos que la selección tiene que disputar entre esta semana y la próxima. El primero, hoy, contra Portugal. Después, la República Checa en dos ocasiones, y Suiza. La Liga de Naciones sirve de ensayo. Es una competición a la que la selección ha cogido cariño –en ella disputó su primera final con Luis Enrique– y pelea por ganarla. Pero sin perder de vista Catar 2022. Quizá por eso cada vez hay menos cambios en sus listas. «Mis listas son más previsibles. Los jugadores que están viniendo si me dan la confianza necesaria pueden venir. Pero los jugadores no son tontos y saben que las listas están abiertas. Habrá sorpresas antes del Mundial, porque aparecerán jugadores jóvenes o no tan jóvenes y yo siempre estoy abierto», advierte el seleccionador.