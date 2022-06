Ferran Torres y el síndrome Podolski

España echó de menos algo más de contundencia en el área contraria ante Portugal. Que es lo mismo que decir que echó de menos el gol de Ferran Torres. El delantero del Barcelona alcanza su mejor rendimiento en la selección, con la que ha marcado 13 goles en 25 partidos. Unas cifras a las que ni siquiera se ha acercado en ninguno de los equipos en los que ha jugado.

Con el Valencia marcó nueve goles en 97 partidos. Los registros crecieron cuando se marchó al Manchester City. 16 en 43 encuentros fue su marca, que ha vuelto a bajar con la camiseta del Barcelona, donde ha jugado 25 partidos y sólo ha marcado seis goles.

La selección es su casa, el lugar donde se siente feliz desde que debutó hace casi ya dos años en el estreno de la anterior edición de la Liga de Naciones contra Alemania. Estaba todavía en edad sub’21 cuando recibió la primera llamada de Luis Enrique. Una apuesta arriesgada de las que suele hacer el seleccionador en la que el tiempo le ha dado la razón.

Ferran sufre lo que podría denominarse el «síndrome Podolski», aquel jugador alemán que siempre ofrecía su mejor versión con su selección aunque en sus clubes le costara encontrar el gol. Con Alemania marcó 49 en 130 partidos y fue campeón del mundo en 2014.

«Los números de Ferran son espectaculares en su club siendo un jugador de banda. Es un [futbolista de] banda derecha y hay pocos jugadores en Europa que tengan sus números. Quizá hoy no ha tenido su mejor día, como otros compañeros, pero eso forma parte del fútbol. Hay días buenos, regulares y malos para todos. Es un jugador top y me preocupa cero», reconocía Luis Enrique después del partido del pasado jueves contra Portugal.

El seleccionador lo define como un extremo derecho, pero una de las cosas que más valora de él es su capacidad para jugar en cualquier posición y el desgaste que hace en la presión cada vez que España pierde la pelota. Unas cualidades imprescindibles para cualquiera de los delanteros que juegan con España.

«Hay una característica tipo para todos los delanteros de la selección. Ya sean extremos o «nueves», todos los jugadores que han venido podían jugar de «9» o de falso nueve. El «9» tiene que asociarse. Nuestro equipo contacta muchísimas veces con el delantero», explica Luis Enrique.

Y a eso le añade la exigencia defensiva. «Hay unas condiciones claras que tienen todos los delanteros, aunque algunos no las muestran en sus clubes. Han de ser el primer defensor y correr como locos cuando no tenemos el balón. Sin balón tienen una actitud bestial, son nuestros primeros defensores. Sin ellos, España no tendría un alto nivel defensivo. No tengo ninguna duda de que esta selección defiende de esta manera por la actitud defensiva que tienen los delanteros», dice. Por eso, además de por sus goles, Ferran Torres es imprescindible. Por eso, Iago Aspas no convence al seleccionador.

Aunque a España le cueste marcar goles con regularidad. Sigue buscando la contundencia que le faltó contra Portugal y que espera encontrar en la República Checa.

El problema de Koke con el gol

Sesenta y tres partidos lleva jugados Koke con la selección. 63 partidos y cero goles. Una rareza que le convierte en el jugador que más choques ha disputado con la Roja sin marcar. «Me gustaría marcar. Llevo muchos partidos, no he tenido esa posibilidad y quiero hacer goles en la selección también», reconoce. «Si no marco y el equipo gana, me voy contento. Me gusta hacer goles y dar asistencias, pero lo importante es que gane el equipo», dice el capitán del Atlético, que este año sólo ha marcado uno con su equipo.