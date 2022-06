“La vergüenza no tiene límites”: la última acusación a los jugadores del PSG

La eliminación contra el Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones abrió una enorme herida en el París Saint-Germain que parece lejos de cicatrizar. El multimillonario proyecto encabezado por Nasser Al-Khelaïfi volvió a naufragar en su intento de ganar la Champions y esa derrota ha provocado que el club decida acometer una revolución deportiva que ya se ha llevado por delante al director deportivo, Leonardo, y puede continuar con la salida del entrenador, Mauricio Pochettino, y de varios futbolistas.

El portugués Luis Campos ha sustituido a Leonardo y será el encargado de dirigir la renovación de la plantilla, algo que no será sencillo debido a la negativa de algunos jugadores a abandonar el club. Jérôme Rothen, exjugador del PSG y actual comentarista en RMC, cargó con dureza contra esos futbolistas después de escuchar en las últimas semanas a Neymar, Mauro Icardi, Leandro Paredes o Ander Herrera decir que no tenían intención de marcharse. “Toda esta pandilla, mírense y respétennos”, declaró Rothen, “La vergüenza no tiene límites. Y luego se acumula, todos los días. Tengo la impresión de que se han dado la palabra. Empezó Neymar. A continuación, se nos ofreció una entrevista con Leo Messi. Ahora estos amigos argentinos están empezando a meterse en faena con Paredes”, continuó.

Rothen no se detuvo ahí y continuó atacando a los jugadores y recurrió a la ironía: “Se parece mucho a una familia. Lo hemos visto esta temporada, es un equipo extraordinario. Por eso el proyecto deportivo va a cambiar, porque todo el mundo está muy contento”. “Dejad de tomarnos por tontos, francamente. Mírate el ombligo durante dos segundos, si todavía puedes hacerlo, porque para algunos es difícil después de las vacaciones, ya no lo ven. Es un pequeño mensaje para Icardi y también para Neymar. Demuestra su profesionalidad. Demuestra el respeto a este club, a los aficionados, a la prensa, a los franceses”, prosiguió.

“Respetadnos durante dos segundos, con vuestras declaraciones de doble filo. Tienes contrato, vale, pero no eres tú quien va a decidir si te quedas o no. Porque dados los medios financieros de los propietarios cataríes, que son capaces de extender cheques... Ya lo han hecho a ciertos entrenadores diciéndoles: ‘Ya no estamos contentos, os vais con vuestro sueldo completo’. Eso es ciertamente lo que van a hacer con ciertos jugadores, que se creen estrellas, cuando no son nada”, continuó.

Rothen no se calmó y se centró en los argentinos Icardi y Paredes: “Cuando ves los salarios y el impacto deportivo, es catastrófico. Cuando te llamas Icardi o Paredes y dices cosas así cuando no juegas, finges entrenar y ves a los demás jugar, estás fuera de sitio. Y si el club te dice: ‘Ya no te queremos, porque te compramos por 50 o 60 millones y te damos un millón al mes’, respeta la decisión porque has tenido suerte más de una vez. Hay otros que seguramente reaccionarán en los próximos días diciendo: “Quiero quedarme”. Todo este grupo, mírense y respétennos”.