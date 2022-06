Un muro para proteger a Eric García

La actuación de Eric García contra la República Checa genera dudas en casi todo el mundo menos en Luis Enrique, que tiene una confianza ciega en el central del Barcelona. Ya la tenía incluso cuando era suplente en el Manchester City. Y el error en el segundo gol de los checos no le hace cambiar de opinión. «Si eres jugador de fútbol profesional tienes que estar preparado para todo. Que hay jugadores que ponen cachondos a aficionados y a periodistas es verdad. Eric es un jugador maravilloso. Con la edad que tiene, tiene una personalidad y una experiencia impresionantes. Todas estas situaciones para mí son injustas. Porque ha cometido un error, lo que pasa es que hay algunos errores que gustan a algunos sectores y eso le va a hacer más fuerte», explica el seleccionador.

«Eric es un jugador espectacular y mientras yo piense así y yo sea seleccionador y siga a este nivel seguirá viniendo a la selección. La presión yo la voy a aguantar. Él está más que convencido porque viene ya desde hace tiempo. A cada uno le toca jugar un papel. Eric es el primero que sabe que si hubiera dos o tres jugadores mejores que él en la selección no vendría, pero como yo no los veo y a mí me encanta Eric, adelante con los míos», añade Luis Enrique.

El caso del central del Barcelona explica lo que quiere Luis Enrique de la selección, que sea un equipo en el que cuenta más lo que hagan con la selección en los partidos y en los entrenamientos que lo que puedan hacer en sus clubes. Luis Enrique contó con él para la Eurocopa aunque sólo había jugado doce partidos en todo el año con el Manchester City.

«Conociendo a Eric seguirá igual. Es una persona muy tranquila. Lo que le importa es lo que pase dentro del vestuario, del terreno de juego. Sólo te puedo hablar bien de él, de cómo es, de cómo se toma las cosas», dice su compañero Sergio Busquets, capitán en el Barcelona y en la selección. «Siempre escuchando, siempre atento, siempre profesional, el primero en cumplir todo y un grandísimo jugador y gran compañero», añade.

Busquets sufrió algo parecido después de la derrota contra Suiza en el Mundial 2010. Entonces lo defendió el seleccionador, Vicente del Bosque, que dijo que si volviera a ser futbolista le gustaría ser Busquets. «Soy una persona bastante fuerte y coherente y sé diferenciar las cosas. Me lo tomé de la mejor manera. Sabía que había que separar lo que consideraba justo de lo que era injusto y lo que había que mejorar individualmente y como equipo», reconoce. «Esto es fútbol y hay que crear debates. Le habrá tocado a Eric. Todos tenemos que mejorar y él también», asume.