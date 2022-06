La revancha de España contra la República Checa

La República Checa buscó la espalda a la selección española en Praga hace una semana y le creó muchos problemas que España pudo salvar en el último minuto con un cabezazo de Iñigo Martínez que valió el empate. Los defensas españoles quedaron señalados, especialmente Eric García, que si Luis Enrique continúa con su costumbre, será titular de nuevo contra los checos.

«La República Checa es una selección con un buen nivel defensivo. Nos cerraron muy bien los espacios, nos generaron situaciones de presión alta que nos pudieron complicar. Tenemos que mejorar el aspecto defensivo cada vez que perdemos el balón. Nuestro objetivo es generar más ocasiones de gol. Espero que el ritmo sea más alto, que el calor no haga mella», analiza Luis Enrique.

Los checos son, en teoría el rival más débil del grupo, el que ha ascendido desde la segunda categoría de la Liga de Naciones. Pero el seleccionador no se fía y pone de ejemplo lo que sucede en el resto de grupos, especialmente en el de Francia. La campeona del mundo y de la Liga de Naciones –derrotó a España en la final– no ha ganado todavía ningún partido. Perdió contra Dinamarca y perdió después contra Croacia y contra Austria.

«Se trata de que miremos las cosas con un poco de perspectiva, mirar los demás resultados de la Liga. Si alguien quiere que ganemos todos los partidos goleando no hay nadie que lo haga. Mirad a Francia, la campeona del mundo. No somos diferentes, pero que somos una buena selección capaz de pelear con cualquiera ya lo estáis viendo», asegura el seleccionador.

El calendario y la apretura de partidos en el tramo final de la temporada hace que Luis Enrique y el resto de seleccionadores hagan rotaciones que muchas veces tienen más que ver con el reparto de minutos que con el rendimiento. «Me encanta todo lo que he visto, lo que estoy viendo en cada entrenamiento. [Los cambios] responden a que es la manera que tengo yo de gestionar el esfuerzo de mis jugadores, los minutos necesarios. Considero que es la mejor manera de afrontar este último tramo de la temporada», explica el seleccionador. Ahora le toca repetir la alineación de Praga, aunque Iñigo Martínez no se entrenó el sábado por un pisotón que recibió en el entrenamiento del viernes. «No voy a correr ningún riesgo», dice el seleccionador. ”Si alguna vez hemos corrido riesgos ha sido por deseo expreso del jugador”, añade.