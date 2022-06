Las virtudes de Morata que lo hacen imprescindible para Luis Enrique

Luis Enrique ha conseguido que muchos futbolistas rindan mejor en la selección que en sus clubes. Jugadores como Álvaro Morata, que multiplica su acierto goleador con la Roja, donde marca casi un gol cada dos partidos, aunque no sea eso lo que más valora el seleccionador.

Siempre destaca Luis Enrique el sacrificio en defensa de su delantero. «El nivel defensivo de Álvaro Morata a lo mejor alguno lo iguala en Europa, no lo mejora ninguno. Eso significa tener una inteligencia a la hora de presionar, unas condiciones físicas fuera de toda duda, a un nivel altísimo. Y luego con balón ha estado muy bien, nos ha generado superioridad, aparece siempre en situaciones complicadas para el rival», explica el seleccionador. «Buscamos que los que participan sepan competir en una faceta defensiva y una faceta ofensiva. Si no nos hacen el trabajo defensivo no podemos ser solventes para resolver los partidos», añade.

Morata se ha quedado solo como delantero después de la marcha por enfermedad de Raúl de Tomás. Pero eso no preocupa al seleccionador, que siempre ha destacado la polivalencia de sus delanteros. «Todos pueden jugar de nueve», dice. Y Morata también puede desplazarse a la banda. «En la Juventus lo hace», explica.

Ansu Fati también está acostumbrado a jugar como delantero centro, pero Luis Enrique prefiere mantener la prudencia por el momento. Ya advirtió cuando anunció la lista de que el objetivo no era exprimir al delantero azulgrana, que en el regreso después de su última lesión nunca fue titular en el Barcelona. La idea era que volviera a sentirse un jugador de la selección y que entrara en las rutinas del equipo, ya que Luis Enrique lo considera un futbolista fundamental, especialmente con la vista puesta en el Mundial de Catar que se disputa a final de año.

«Quería ver a Ansu entrenar y ver su nivel. Después de verlo soy claramente optimista, ya está recuperado, pero de ahí a estar en un nivel necesario para competir con nosotros no lo he visto. Lo he visto mejor en términos de confianza, es un jugador recuperado, lo hemos tratado como tal y dependerá de las necesidades que juegue o no. Estoy convencido de que volverá a su nivel. Es un jugador único en su relación con el gol, soy uno de los primeros convencidos. Pero no vamos a tener prisa. Ansu viene de un año muy difícil, superado ya, pero no está en el ritmo necesario para lo que yo considero que es mejor para el jugador», explica Luis Enrique.

El gol siempre es el trabajo de los delanteros, aunque Luis Enrique procura que sea cosa de todos. Pero no es eso lo definitivo para que estén en la lista de España. Lo fundamental es que se esfuercen en el comienzo de la presión. Y eso lo ha explicado de distintas maneras. Y casi siempre acaba con un elogio a Morata. «Es el que inicia la presión, el que la dirige. En función de a que central va los extremos eligen a quién presionan Son los primeros defensores», explicaba el seleccionador después del empate ante Portugal en el estreno de la Liga de Naciones.

Algo parecido decía el seleccionador después de la victoria conseguida en Suiza. «Morata ha estado espectacular», destacaba el preparador español a pesar de que apenas se había hecho notar dentro del área.

Pero comienza la presión y siempre da una salida a sus compañeros cuando tienen que salir con la pelota jugada. Su trabajo más importante está fuera del área y por eso el seleccionador le perdona que a veces le cueste acertar con la portería, aunque ya es el séptimo máximo goleador de la historia de la selección. «Quizá en su club no destaque por marcar 30 goles todas las temporadas. Cada vez que nos presionan es un jugador referencial. En la fase de progresión necesitamos al 9. Tiene buen golpeo y llega con mucha facilidad. Es un delantero muy interesante por lo que aporta en el plano ofensivo y defensivo», advierte el seleccionador.

Morata ha cambiado de equipo con frecuencia. Del Real Madrid pasó a la Juventus, regresó al Madrid, se fue al Chelsea, lo fichó el Atlético que lo cedió luego a la Juventus y ahora busca destino para la próxima temporada, aunque dice no estar preocupado por eso. Se centra en la selección, el lugar en el que es feliz y donde más valorado se ha sentido. Con Luis Enrique espera jugar el Mundial que tiene pendiente.