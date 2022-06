La FIFA pone coto a los “porteros bailarines”: limitará sus movimientos en los penaltis

Andrew Redmayne se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la clasificación de Australia al Mundial Qatar 2022. Saltó al césped casi al final del partido contra Perú con la clara intención de afrontar la tanda de penaltis. Había una intención de impacto psicológico con su presencia, no obstante, generó la atención cuando comenzó a moverse sobre la línea de meta.

Desde el primer tiro de disparo de Perú, Andrew Redmayne realizó movimientos que le valieron el apelativo del “arquero bailarín”. El partido de repesca de Australia y Perú no solo decidió que los de Oceanía vayan al Mundial de Qatar 2022, sino que hizo conocer al gran público al arquero Andrew Redmayne que fue tendencia por particular estrategia durante el lanzamiento de los penaltis: saltos, bailes exóticos, caminata sobre la línea y cualquier tipo de artimaña física para incomodar y distraer a sus rivales.

Hay que fichar al portero de Australia. Andrew Redmayne. Puro carisma, PADRE absoluto.🕺🕺💃💃 pic.twitter.com/QLs2qTo5AE — stive 🦇 (@Guillamonismo1) June 13, 2022

“Es una manera de que el rival no sepa a dónde me voy a tirar y además quiero que se pongan nerviosos, que el arco les resulte más chico de lo que realmente es. No siempre me da resultado, pero esta vez me permitió atajar dos remates”, explicó .

A sus 33 años sólo ha jugado en la liga australiana, sólo había disputado un encuentro con la selección y ahora es un héroe en su país y el guardameta más conocido del mundo por sus bailes.

Pero estas acciones de Andrew Redmayne no habrían sido válidas si la repesca se hubiera disputado unas semanas después.

Nueva norma de la FIFA

La FIFA y la International Football Association Board (IFAB) se reunió el pasado lunes en Doha para discutir sobre las nuevas reformas del juego y uno de los cambios decididos atañe a los guardametas y a su papel en los penaltis. Redmayne o cualquier otro portero, ya no podrá ‘bailar’ sobre la línea de gol. Esta modificación comenzará a implementarse el 1 de julio.

En concreto, lo que dice esta nueva regla es que los porteros deberán tener los dos pies sobre la línea de gol al momento de la ejecución de un penal, ya sea durante el partido o en la tanda de penaltis.

Eso sí, la IFAB aclara en su comunicado que “no se le sancionará por tener un pie por detrás de la línea de meta en el momento en que se ejecute el lanzamiento”.