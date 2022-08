Kirian, futbolista de Las Palmas, tras anunciar que tiene cáncer: “Volveré, no quiero mensajes de pena”

Kirian Rodríguez, centrocampista de Las Palmas, se estaba perdiendo la pretemporada de su equipo y convocó una conferencia de prensa para anunciar los motivos. Primero explicó que durante las vacaciones no se sentía bien. “Cuando llego en pretemporada y hago las pruebas físicas, le comunico al club que no me encontraba bien físicamente, había circunstancias en mi cuerpo que no estaban bien, dolor e inflamación, y el club y los médicos se ponen en marcha para realizar pruebas médicas”. Esas pruebas muestran que tenía “el bazo inflamado” y que “los niveles de calcio no” estaban bien. Para colmo, dio positivo en covid.

“Ingreso en el Hospital Insular, me hacen pruebas de todo tipo y el lunes me extraen un ganglio para ver qué puede suceder y se confirma que tengo un linfoma de Hodgkin, que empieza por el sistema linfático”, desveló . “Voy a seguir un tratamiento y estaré un tiempo alejado del terreno de juego, pero voy a seguir dando indicaciones desde la grada y chillándoles a todos, seguiré siendo pesado”, añadió.

Con emoción, pero muy entero, Kirian dio las gracias a los compañeros, que en todo momento le mostraron su apoyo y le llamaban cada día, pero lanzó un mensaje de optimismo. “Empieza la lucha, quiero que me vean fuerte y no me vengan con mensajes de pena. En diciembre tendrán el mejor mercado de invierno porque voy a volver”, aseguró.

Como Carla Suárez

Se trata del mismo cáncer que padeció y superó la ex tenista grancanaria Carla Suárez. A ella se lo diagnosticaron en 2020, año en el que había anunciado que se iba a retirar. Se juntó con la pandemia, pero Carla se replanteó todo. “Si el cuerpo me deja, si responde bien, me gustaría despedirme en una pista de tenis, porque no quiero que la gente me recuerde en una camilla. Si puedo despedirme en algún torneo este año, pues lo haré”, decía en enero de 2021, cuando ya estaba terminando las sesiones de quimioterapia, en una entrevista con LA RAZÓN. Volvió para disputar algunos torneos, los Grand Slams, e incluso la Copa Federación. Se llevó el aplauso unánime de todo el circuito.

“Sobre todo que estén positivos”, dice a los que sufren lo que pasó ella, como Kirian. “Que estén animados, evidentemente hay días que se pasarán un poquito peor, pero que tengan esperanza, que al final sean fuertes, que no se vengan abajo, cuando estén bien que hagan cosas que les gusten y les apetezca; lo mismo con la comida, que coman siempre que les apetezca, que se rodeen de familia, de amigos, que lo pasen bien...”, añade. Ella, por ejemplo, no dejó prácticamente en ningún momento de hacer deporte.