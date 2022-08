Los abusos de Ryan Giggs: Echó a su novia desnuda de un hotel de cinco estrellas

Ryan Giggs echó a su novia desnuda de un hotel de cinco estrellas después de una disputa sobre él coqueteando con otras mujeres. Esto es lo que se pudo escuchar en la primera sesión del juicio por violencia doméstica que se celebra en Manchester contra el jugador. La estrella inglesa, de 48 años, está acusado de patear a su entonces pareja Kate Greville en la espalda en Stafford London, uno de una serie de agresiones que presuntamente tuvieron lugar durante casi tres años.

Giggs está acusado de golpear a Kate y de mostrar un comportamiento controlador y coercitivo, afirmaciones que él ha negado. También negó haber atacado a la hermana en su casa de Worsley, Greater Manchester, el 1 de noviembre de 2020. El ex futbolista del Manchester United fue arrestado a finales de 2020, cuando fue acusado de agredir a dos mujeres, una de ellas su ex pareja Kate Greville, con la que presuntamente tuvo un comportamiento abusivo entre 2017 y 2020.

Los hechos sucedieron cuando la policía del Gran Manchester recibió un aviso de un fuerte altercado en una vivienda en Worsley, Salford, poco después de las 22 horas. Tras personarse en el domicilio y comprobar que había “una mujer de unos 30 años” con “heridas leves”, aunque “no requirió ningún tratamiento”, los agentes detuvieron “a Giggs. Según reveló The Sun, la pelea se inició por los temores de Kate Greville de que la hubiera estado engañando con dos mujeres, una de ellas modelo, a las que el jugador enviaba mensajes.

Un comportamiento controlador

El ex jugador se enfrenta también a una serie de acusaciones de comportamiento controlador o coercitivo entre el 31 de agosto de 2017 y el 2 de noviembre de 2020. En la Corte se pudo escuchar ayer que esto incluye amenazar con enviar correos electrónicos a los amigos y empleadores de Kate sobre su comportamiento sexual, así como hacer llamadas no deseadas cuando trató de romper la relación. El ex técnico de Gales también supuestamente apareció sin previo aviso y sin invitación en su casa, lugar de trabajo y gimnasio, y tiró sus pertenencias de su casa cuando ella le preguntó sobre sus relaciones con otras mujeres.

Giggs niega haber ejercido violencia física contra a Kate y participar en un comportamiento controlador y coercitivo. En la apertura del caso por parte de la acusación, Peter Wright QC dijo que Giggs era “idolatrado por sus admiradores” y describió sus habilidades en el campo como “abundantes y magníficas”. Pero le dijo al jurado que en la intimidad había un “lado mucho más feo y siniestro de su personaje”. “Esta fue una vida privada que involucró una letanía de abuso, tanto físico como psicológico, de una mujer a la que profesaba amar”, dijo.

Giggs ha negado las acusaciones y previamente emitió un comunicado en el que dijo que “espero limpiar mi nombre”. Renunció como seleccionador de Gales el pasado mes de junio: “No quería que los preparativos del país para la Copa del Mundo de este año en Qatar se vieran afectados, desestabilizados o comprometidos de ninguna manera por el interés continuo en torno a este caso”.