Sara Sálamo explota con su mensaje más duro contra los ataques que recibe por ser novia de Isco

Sara Sálamo es actriz, pero muchos aficionados al fútbol han decidido que, principalmente, es lad pareja de Isco, el futbolista que estuvo en el Real Madrid y que esta temporada va a jugar en el Sevilla. Antes o después, en cualquier polémica, a Sara Sálamo le sacan lo de Isco.

Ha pasado ahora, cuando la actriz está metida de lleno en una polémica acerca del medio ambiente. Un tuitero ha escrito respondiendo a uno de sus mensajes. “Qué tiempos aquellos en los que las novias de los futbolistas se limitaban a ser novias de futbolistas” y Sara Sálamo no ha aguantado más: “Este es el resumen de todo. Nos quieren calladas, sin voz sobre temas que incomoden, esos que “les pertenecen” por usos y costumbres. Pero lo siento, señores… Eso no va a pasar. Hablad, queridas… Hablad. Es nuestro turno. Tenemos la palabra”, ha escrito en su Twitter.

Ha acabado en Isco una polémica que no tenía nada que ver con el fútbol ni con la pareja de Sara Sálamo. La actriz escribió un mensaje acerca del calor que estamos viviendo y del cambio climático y desde ese momento, algunos usuarios de Twitter colgaron fotos suyas viajando en aviones o montando en motos acuáticas. Ella se defendió y entonces la acusaron de ser falsamente de izquierdas por tener dinero. Puede haber un debate interesante ahí, pero el problema es que lo que está sufriendo Sara Sálamo es un machismo habitual en las redes sociales.

Un ataque habitual contra Sálamo es acusarla de que por su culpa Isco dejó de rendir como lo hacía en el Real Madrid. Como si el futbolista no fuera responsable de lo que le sucede o el entrenador o la presión. No, fue su pareja quien provocó su bajo rendimiento, porque lo más fácil es señalar a una mujer de que un hombre no está cumpliendo con las expectativas. Ahora Isco está bajo el mando de Lopetegui en el Sevilla, pero en la primera jornada de LaLiga no ha debutado porque tras estar todo el verano entrenándose en solitario, necesita algo de tiempo para ponerse en forma y acoplarse a lo que le pide el club sevilllista. No ha empezado bien LaLiga uno de los favoritos. En su primer partido, en Pamplona, perdió 2-1.

En Instagram ha escrito un largo mensaje dando explicaciones: “No formo parte de la industria cárnica, no fumo, no utilizo aerosoles, reciclo y hago buen uso del agua…En el día a día trato de ser respetuosa con todo. Pero sí, un par de veces en mi vida he ido en yate”, escribe al comenzar su texto. “Y tú? Tú que te sientes con el derecho a insultar, vejar, humillar a otros… ¿Cuántos gestos haces a diario por cuidar el planeta? ¿No viajas en avión privado, pero te consideras mejor persona porque solo haces daño a la salud mental de otros y no al Ártico?”, continúa Sálamo mostrando su indignación. “No soy perfecta, pero tampoco siento que la responsabilidad del cambio climático sea únicamente por mis vacaciones. No soy activista del medioambiente, ni divulgadora del tema, ni la presidenta del país, ni me pongo la etiqueta de ecologista…Así que no entiendo muy bien por qué debo ser siempre la imagen de lo impoluto, o la diana de todo un odio desmesurado…”, escribe bastante harta de los ataques que recibe.

“Ni siento el por qué tengo que estar justificándome continuamente. Únicamente compartí una imagen, que señalaba que “hemos vivido el verano más frío de los que están por venir” y mi texto decía que debíamos tenerlo en cuenta. Yo incluida”, explica acerca del comienzo de la polémica. “Así que disculpadme, si me sorprende que esté habiendo guerras o cosas realmente serias, como para que tantos miles de personas se focalicen en sí he compartido esa imagen o no, y soy la persona más coherente e impoluta del mundo, o no…Sigo sin ver la justificación a la violencia, el odio, las faltas de respeto y la ira de muchos energúmenos y energúmenas… (Sorprende cuántos se creen con tales derechos)”.

Y acaba con optimismo: “Aprovecho también estas líneas para mandar un besos y dar las gracias a las miles de personas que siempre emplean su tiempo en enviarme mensajes de cariño y apoyo tanto hacia mi persona, como hacia mi trabajo y mi familia.Al final siempre ganan los buenos”