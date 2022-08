Sara Sálamo estalla ante el último ataque que recibe por redes: “Furcia y estúpida”

Por desgracia, el odio sigue muy presente en las redes sociales. Algunos indeseables que se esconden tras el anonimato que Internet ofrece dedican su tiempo a enviar mensajes ofensivos, insultos e incluso amenazas a determinados rostros conocidos, y a veces necesitan muy poco para despertar la incomprensible furia que llevan dentro. En el caso de Sara Sálamo, tan solo tuvo que publicar un mensaje en contra del cambio climático para desatar una oleada de comentarios negativos, y la actriz ha decidido publicar uno de ellos para dar visibilidad a esta cara menos amable de las plataformas digitales.

“Mira, Sara Sálamo, no te limites los comentarios y afronta la verdad, que eres una furcia y una estúpida, que lo sepas. Que la primera que contamina eres tú, ¡vete a una barca! Tanto yate y tanta mierda... Que no eres ni de izquierdas, estúpida. Qué mala actriz eres, cabrona”, ha espetado a la artista un usuario de Instagram. Ante este desagradable mensaje, tan solo uno de los muchos que recibe en su cuenta de Instagram, la canaria ha decidido dar un golpe sobre la mesa y contestar a todos aquellos que vierten su odio contra ella u otros rostros conocidos.

“No formo parte de la industria cárnica, no fumo, no utilizo aerosoles, reciclo y hago buen uso del agua…En el día a día trato de ser respetuosa con todo. Pero sí, un par de veces en mi vida he ido en yate”, comienza diciendo Sara Sálamo ante sus más de 890.000 seguidores de Instagram. “¿Y tú? Tú que te sientes con el derecho a insultar, vejar y humillar a otros… ¿Cuántos gestos haces a diario por cuidar el planeta? No viajas en avión privado, ¿pero te consideras mejor persona porque solo haces daño a la salud mental de otros y no al Ártico?”, continúa la actriz.

“No soy perfecta, pero tampoco siento que la responsabilidad del cambio climático sea únicamente por mis vacaciones. No soy activista del medioambiente, ni divulgadora del tema, ni la presidenta del país, ni me pongo la etiqueta de ecologista… Así que no entiendo muy bien por qué debo ser siempre la imagen de lo impoluto, o la diana de todo un odio desmesurado”, se queja Sara Sálamo, harta de que se mire con lupa cada uno de sus movimientos o palabras y de tener que “estar justificándome continuamente”.

Eso sí, por más mensajes de odio que le lleguen, Sara Sálamo celebra que “siempre gana el amor” y ha enviado un mensaje de agradecimiento al resto de usuarios que sí le muestran su apoyo: “Aprovecho también estas líneas para mandar un beso y dar las gracias a las miles de personas que siempre emplean su tiempo en enviarme mensajes de cariño y apoyo tanto hacia mi persona, como hacia mi trabajo y mi familia”.