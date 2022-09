Las imágenes que ponen a Cristiano en el centro de la diana

Cristiano Ronaldo no pasa por su mejor momento. El luso volvía a ser titular después de cuatro encuentros siendo suplente y lo hacía ante la Real Sociedad en la Europa League. Una competición que no pisaba desde hacía 20 años y las condiciones no fueron las mejores. El estreno terminó con derrota ante un rival que consigue así su primer triunfo en Old Trafford. Pero más allá de no sumar está el “caso Cristiano”. El ex jugador del Real Madrid está siendo atacado por muchos aficionados tras su partido. El “7″ tuvo varias ocasiones claras que desaprovechó en los metros finales, aunque intentó marcar la diferencia le resultó muy difícil reencontrarse con el gol en una temporada que se augura como difícil en términos personales y colectivos. El United es quinto en la Premier y suma 12 puntos, dos más que el Chelsea. Con ese balance la nueva propiedad se cargó a Tuchel mediante un despido fulminante.

Cristiano no es el único jugador al que apunta la afición, el entrenador Erik Ten Hag llegó para consolidar un proyecto a largo plazo y, por el momento, la primera piedra angular se le está resistiendo porque no encuentra la clave para obtener resultados. La paciencia también se está acabando en Old Trafford, pero el contrato que une al club y al técnico holandés hasta 2025 conlleva una cláusula excesiva de penalización como incumplimiento de contrato.

Cristiano Ronaldo vs Real Sociedad.



Creo que Erik Ten Hag empieza a tener la razón..pic.twitter.com/r8v9axAkEP — AnaDeportes (@Ana_deportes) September 9, 2022

Un futuro difícil

En el apartado de tareas propias, falta por ver si Ten Hag apuesta por Cristiano como titular indiscutible. Existen rumores de que las suplencias vienen sujetas a las constantes opiniones del jugador para querer salir del club durante este verano. Una hipotética salida que no se concretó, aunque estuvo muy cerca del Chelsea según informó “The Times”, pero el propio Tuchel lo rechazó. La puerta del Sporting de Portugal también la tenía abierta, además en plena competición europea, pero por cuestiones desconocidas la operación también se cayó.

En esta línea de movimientos complejos, también hay que mencionar la polémica que se formó respecto al posible interés del Atlético. Un rumor que nadie ha desmentido de manera rotunda y que propició que muchos aficionados colchoneros mostrasen su rotundo rechazo. El fichaje de Antony por el United a cambio de 100 millones, procedente del Ajax, sembró el caos en el núcleo interno de un vestuario plagado de estrellas intentando recuperar su mejor versión. El caso de Casemiro es totalmente diferente.