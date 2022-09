Un ex del Real Madrid, uno de los culpables del despido de Tuchel

Al Chelsea se le ha terminado la paciencia con Tuchel. El alemán es el primer entrenador de un club grande en ser despedido en lo que llevamos de temporada. Una de las razones de esta decisión radica en el aspecto deportivo. El cuadro inglés es quinto en la Premier League y empezó con derrota su aventura en la Champions, la cual ganó en 2021. Sin embargo, los resultados no son el único condicionante de esta decisión final. Extradeportivamente hablando, también existen otros tipos de conflictos. Todd Boehly, el nuevo propietario, tenía totalmente atado a Cristiano Ronaldo, pero fue el técnico el que quiso frenar la operación según informó “The Times”. Esto no sentó nada bien en el seno de la propiedad, pero quisieron confiar en el entrenador.

El propio entrenador fue preguntado hace unas semanas sobre esta posible operación: “Es muy fácil de responder, porque no voy a comentar, como ustedes saben, que no hablo sobre otros jugadores y futbolistas de otros clubes. No me gusta cuando otros técnicos hablan sobre mis jugadores, entonces dejemos así”. Una respuesta con la que ratifica que el astro portugués no era de su gusto. El ex técnico del conjunto blue prefería jugadores jóvenes para ofrecerles un proyecto deportivo a largo plazo.

Por su parte, Cristiano Ronaldo sí veía con buenos ojos fichar por el Chelsea. El atacante llegó a dar el “sí” porque estaba convencido en poder jugar la Champions. Pero el deseo de Cristiano se vio diluido cuando los directivos del Chelsea informaban a Jorge Mendes que era muy complicado concretar la operación. Ronaldo se quedó en el United y Tuchel empezó la temporada bajo lupa. Un peaje donde se auguraba que a corto plazo este despido podía darse. Lo cierto es que la afición del Chelsea tiene mucho cariño al alemán. Después de unas malas temporadas, el ex entrenador del PSG consiguió hacer algo mágico ganando esa ansiada Champions que pocos aficionados esperaban. Otra de las cualidades de Tuchel que gustaba era su carácter y las ganas de trabajar que tenía día a día. La hinchada del Chelsea le reconoció esa implicación ovacionándole en varios encuentros. En unos días, equipo y afición volverán a reencontrarse en el estadio donde se verá el veredicto final sobre la decisión del máximo propietario. Se desconoce por completo si en ese partido se sentará en el banquillo el nuevo técnico. Existen rumores que señalan a Pochettino y a Zidane como dos de los favoritos para el club, aunque la segunda opción está prácticamente descartada.