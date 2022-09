Luis Enrique: “Si el Mundial fuera mañana esta sería la lista”

España se enfrenta a Suiza (24 de septiembre en Zaragoza) y Portugal (27 de septiembre en Braga) para acabar la fase de grupos de la Nations League, en la que la selección es líder con ocho puntos, uno más que Portugal. El primero de grupo se mete en semifinales. Luis Enrique dio la lista para estos partidos, pero casi todas las preguntas fueron sobre el Mundial, ya que es la última antes de la definitiva para la cita de Qatar.

Esta es la convocatoria:

Porteros: Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya.

Defensas: Pau Torres, Jordi Alba, Gayá, Hugo Guillamón, Diego Llorente, Eric García, César Azpilicueta y Dani Carvajal.

Centrocampistas: Busquets, Rodri, Pedri, Koke, Gavi, Carlos Soler y Marcos Llorente.

Delanteros: Sarabia, Nico Williams, Asensio, Morata, Borja Iglesias, Jeremy Pino y Ferran Torres.

Y estas las respuestas de Luis Enrique:

Las ausencias de Sergio Ramos y Iago Aspas

“Sé que cada vez que hay una lista no entran todos y lo que llama la atención son los que no están, pero a mí me gusta hablar de los que están y de por qué. Entiendo que da más morbo hablar de los otros, pero no quiero entrar en ese juego. Son los 25 que creo mejores para esta lista. Estos jugadores que me comentas ya han estado y pueden volver”.

Nico Williams y Borja Iglesias, novedades

“Vienen nuevos a la selección. Nico lo conocemos de las inferiores y está progresando en el Athletic, participando más ahora. Es un jugador de banda, ahí tenemos dos perfiles: extremos puros, regateadores, donde incluiría a Nico; y los que van por dentro, asociativos, para generar superioridad. Los dos tienen que saber hacer ambas labores y creo que Nico está en ese proceso de mejora, acercándose también al gol. Hemos aprovechado esta convocatoria para verlo de cerca. A Borja lo conozco bien porque cuando yo estaba en el Celta él estaba en el filial y entrenó la última parte de la temporada. Lo viene haciendo bien desde hace mucho tiempo, tiene capacidad para jugar de “9” en la selección, tiene capacidad para asociarse, tiene gol, muy fuerte físicamente, me gusta mucho hasta su estilo, siempre sonriendo en el campo”.

Lista para el Mundial pueden ser 26 y ha llamado a 25, ¿se guarda una bala para Oyarzábal?

“Llevamos 24 al Europeo. En la última reunión que tuvimos los seleccionadores en el sorteo del Mundial hablamos de que el mal ambiente que generaba dejar a tres jugadores fuera de la convocatoria no había sido lo mejor. Ahora ha cambiado y esos tres jugadores que se quedaban sin vestir pueden ir al banquillo. He llamado a 25, pero podían haber sido 24 o 26. Nosotros analizamos cada caso de manera individual y no hay dos iguales. Nosotros valoramos mucho lo que hacen en sus equipos, pero más lo que hacen aquí cuando vienen, porque aquí yo sé lo que nosotros demandamos, qué tienes que hacer en defensa, en ataque, si lo cumples, si no lo cumples, si estás atento a situaciones del juego que solventas... Lo que le pide su entrenador en su club no lo sé, lo puedo intuir. Con lo cual no hagáis fórmula matemática para saber por qué viene uno y no otro porque dependerá de lo que nosotros contemplemos. Puede haber cambios de bastantes jugadores respecto al Mundial. Invito a todos a que nos den el máximo, porque la cita lo requiere”.

Asensio, Jordi Alba, Ferran Torres, han jugado poco en sus clubes

“Asensio, hizo una convocatoria en junio excepcional, por encima de lo que nos esperábamos, con una complicidad fantástica. Ahora está en una situación personal y profesional diferente, pero veo la misma intención que en junio. Preferiría que jugaran en sus clubes, aunque no es determinante, pero si lo hacen mucho, también querría que descansaran. Jordi y Ferran van participando más, me fío de lo que he visto cuando han estado conmigo”.

¿La meritocracia en el día a día es relativa?

“Cada caso lo voy a analizar individualmente. A lo mejor alguno no juega nada de aquí al Mundial y lo llevo, va a estar fresquísimo. Si tengo que elegir entre lo que hacen con sus clubes y lo que hacen conmigo, me quedo con lo que hacen conmigo”.

Falta Marcos Alonso: ¿pueden ir tres laterales izquierdos al Mundial?

“La lógica en el fútbol y en las listas de Luis Enrique no existe. Difícilmente llevaremos tres laterales izquierdos o derechos. Lo que queremos es atacar y es más fácil por eso que vengan jugadores de arriba. Pero a lo mejor cuando demos la lista tengo que rectificar”.

Ansu Fati

“Lo trajimos en junio para que se metiera en dinámica de club, para que volviera a escuchar lo que queremos, tener el contacto y verlo a pie de campo, aunque consideramos que no tenía que jugar. Ahora ha ido participando, pero en su club sólo ha jugado uno de titular y esto me dice algo. A día de hoy no lo veo para la lista, ojalá en 30 días sí lo esté, pero está en el proceso de mejora. Seguimos teniendo muchas expectativas en él”.

Porcentaje definitiva para el Mundial de esta lista

“No está cerrada la puerta para ningún jugador español que esté en activo. El porcentaje de los que van a ir al Mundial, no lo sé. Repasad las listas, los que repiten y repiten, es que me gustan mucho”.

¿Ha hablado con algún jugador?

“He llamado a algún jugador individual que no está en esta lista para preguntar por su estado, pero no tengo costumbre de llamar a los jugadores. Espero y deseo que vuelva Ansu a la selección y lo hará cuando yo creo que esté a nivel de selección”.

Raúl de Tomás

“Vino a las últimas convocatorias. Su situación es anómala, porque aquí no lo hemos podido ver”.

Gavi

“Lo veo muy bien. Ver jugar a un chico con 18 años de la manera que juega en Múnich o en cualquier estadio... Una maravilla. Le vamos a exigir, por tener 18 años no quiere decir que no tenga responsabilidades”.

Oyarzabal

“Hay que esperar que pase el tiempo y que vaya recuperando sensaciones. Me consta que va bien su recuperación. Sí es uno a los que he llamado”.

Borja Iglesias, ¿esta por lesiones de otros o puede ir al Mundial?

“Si estás en la última lista puedes estar en la del Mundial. Yo no regalo convocatorias. No está aquí por las lesiones de otros, está aquí porque nos gusta. Y muchos que me gustan no están: Ansu, Sergio Ramos, Marcos Alonso...”

Dani Olmo, Oyarzabal, lesionados. ¿Pueden ir al Mundial?

“Igual los veo un partido y me vale y hablo con ellos y necesito un jugador en esa posición. Depende de los casos. Con Oyarzabal sí he hablado, pero no del Mundial ni de fechas ni nada. Olmo es una lesión menor, supongo que en breve jugará y luego ya veremos”.

Partido con Suiza

“La conocemos muy bien porque hemos jugado bastantes veces. Esperamos a la misma Suiza: un rival que se atreve a presionar e incluso meterse hombre contra hombre. Y después también capaz de hacer el repliegue. Es un rival difícil, físicamente fuerte. Para nosotros pasa todo por ganar ese partido en Zaragoza”.

Mundial

“Si mañana fuera el Mundial, esta sería la lista, sin duda”.

Nico Williams con España y su hermano Iñaki con Ghana.

“Cambiaría las normas y que cada jugador pudiera jugar cada año en la selección que quiera o que sienta”.