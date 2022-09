Santi Mina seguirá en libertad jugando en Arabia Saudí

El tribunal de la Audiencia Provincial de Almería desestimó este viernes la petición de que Santi Mina entrase por acusación particular en prisión. El futbolista dio la sorpresa al presentarse en la Audiencia Provincial de Almería, puesto que tenía la posibilidad de comparecer por videoconferencia y estaba previsto que así lo hiciese. De esta manera, puede volver a Arabia Saudí. Ahora bien, deberá notificar su domicilio en este país.

La Audiencia Provincial de Almería condenó en mayo a cuatro años de prisión a Santi Mina y absolvió al también futbolista David Goldar, contra quien el Ministerio Fiscal no formuló acusación, si bien la víctima lo sentó en el banquillo al considerarlo cooperador necesario. También le prohibió aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, su domicilio o cualquier otro que frecuente y de establecer con ella, por cualquier medio de comunicación directo, informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual, todo ello durante 12 años.

La abogada Fátima Magdalena Rodríguez, que representa al futbolista Santi Mina ha valorado lo sucedido en el día de hoy: “No huye de la justicia y no tiene ningún miedo. Tenga convenio de extradición o no, Santiago Mina es un personaje público, luego, por tanto, está monitorizado y no hay ningún problema”. También ha recordado que se ha opuesto directamente a ella al entender que sólo tiene la finalidad de ser una “maniobra dilatoria”.

El abogado de la víctima, Iván Bolaño, ha lamentado que no se haya hecho “absolutamente nada” desde que se conoció la sentencia en abril. “Nada hasta que evidentemente el condenado ha decidido irse a Arabia Saudí. Es un país con el que España no cuenta con ningún convenio de extradición. Quedaría a la libre voluntad (de Mina) regresar a España para entrar en prisión y consideramos que no se produciría en ninguna de estas condiciones. Teniendo en cuenta que ni siquiera le hacen regresar a España para decidir si entra en prisión, es mal indicativo sobre cuál es la intencionalidad que tiene el tribunal en este caso concreto. Son tres magistrados los que tendrán que tomar la decisión. Normalmente, en tribunales más pequeños, sí que se conoce en el momento. Pero aquí, dudo que sea instantáneo. Seguramente a lo largo de la semana que viene podremos tener ya la decisión”. La parte opuesta también estima que la marcha de Santi Mina a Arabia Saudí para vestir la camiseta del equipo Al Shabab durante esta temporada 2022-2023 ha supuesto un “incremento desproporcionado de riesgo de fuga de la justicia”.