Así fue expulsado un jugador a los 20 segundos de debutar con su nuevo equipo

La Superliga de Turquía no está dejando indiferente a nadie. El jugador japonés Shoya Nakajima, futbolista del Antalyaspor, sufrió una pesadilla contra el Adana Demirspor. Su club salió goleado de local 3-0 y le expulsaron a los 20 segundos de entrar al campo en lo que era su debut oficial y delante de toda su familia que estaba en el estadio. El nuevo futbolista ingresó a los 58 minutos de juego y rápidamente cometió una falta que, tras la revisión del VAR, el árbitro central terminó expulsándole. Los espectadores empezaron a reírse bajo la atenta mirada de toda su familia que no daba crédito.

Noticias relacionadas Escándalo. Un ex central del Barça se lía a puñetazos tras ser expulsado y se lo acaba llevando la policía

El propio futbolista también se marchó riendo tras protagonizar una de las expulsiones más rápidas de toda la historia del fútbol. De tal modo, no se recuerda ningún caso similar a este porque se trata de un debut. Shoya no se ha pronunciado públicamente al respecto y todo apunta a que el club no recurrirá dicha expulsión al parecer claro motivo de tarjeta roja.

El vídeo ya ha alcanzado más de cinco millones de visitas en redes sociales y muchos aficionados han defendido al propio futbolista optando por atacar al árbitro por sacarle esa tarjeta roja de manera tan rápida. Pero no todo han sido críticas para el colegiado, también observamos algunos mensajes de ánimo hacia el árbitro defendiendo que hizo su trabajo correctamente y que fue apropiado esa expulsión si nos basamos en los hechos previos.

Últimamente, la Superliga de Turquía está siendo un escaparate mundial de noticias. Los fichajes de Icardi y Jesé, la anécdota de un jugador que se cae de la camilla y ahora esta tarjeta roja han dejado boquiabiertos a los aficionados. No obstante, si hablamos de fútbol, el nivel deportivo ha subido de manera notable en estas temporadas. Muchos patrocinadores piensan que Turquía es ideal para proyectar su marca en Champions y triplicar beneficios mediante esta vía. De hecho, el Galatasaray es el mejor ejemplo de que los equipos turcos pueden hacer frente a otros equipos europeos. Muchos expertos sitúan a Turquía en un nivel similar respecto a Portugal y Holanda, a excepción de equipos como Benfica, Sporting de Portugal, Porto y Ajax. La diferencia se nota cuando estos clubes se enfrentan a grandes rivales españoles, ingleses, alemanes e italianos. En ese escalón de nivel la diferencia de calidad es muy grande y todo eso influye a que el aficionado considere a Turquía como una liga muy inferior.