Ya hay día y hora para la lista de Luis Enrique para el Mundial de Qatar

Falta justo un mes para que comience el Mundial de Qatar (el 20 de noviembre con el Qatar - Ecuador) y ya hay fecha y hora para conocer a los jugadores que vam a representar a España en la gran cita. Luis Enrique dará la convocatoria el viernes 11 de noviembre a las 12:30 de la mañana. Será un día después de que termine la décimo cuarta jornada de Liga.

— Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) October 20, 2022

Luis Enrique puede convocar hasta un máximo de 26 futbolistas y la verdad es que tiene el tiempo justo para preparar el Mundial. El equipo se concentra el lunes 14 en Las Rozas; el jueves 17 disputará un amistoso en Jordania y el debut será el día 23 contra Costa Rica. Los otros dos rivales de la Roja en la fase de grupos son Alemania (27 de noviembre) y Japón (1 de diciembre).

El 11 de noviembre será un día de esos que da que hablar, como siempre, porque ya se sabe que en cada español hay un seleccionador y cada uno tendrá su lista. El propio Luis Enrique ha reconocido que va a tener que ser injusto con algunos futbolistas que merecen ir y no van a poder hacerlo. De los habituales en sus listas, Oyarzábal, que se rompió el cruzado en marzo, todavía no ha reaparecido y aunque ya está entrenando con la Real Sociedad no va a estar en el Mundial. Los atléticos Koke y Llorente están lesionados, pero podrían llegar.

Será el primer Mundial de Luis Enrique como seleccionador. Sí estuvo en la última Eurocopa, en la que España llegó hasta las semifinales, superada en los penaltis por el equipo que después se proclamaría campeón: Italia. Recientemente, el equipo nacional se ha clasificado para las semifinales de la Nations League.

En el último Mundial, el de Rusia 2018, en el banquillo se sentó Fernando Hierro tras la destitución de Lopetegui a sólo unos días del debut en el campeonato. España llegó hasta los octavos de final, donde sucumbió ante la anfitriona en los penaltis. En la edición de 2014 la Roja fue eliminada en la fase de grupos. Llegaba a Brasil como defensora del título, después del éxito logrado en Suráfrica 2010.

España es actualmente séptima en el ranking FIFA. Por delante tiene a Italia (6ª), Inglaterra (5ª), Francia (4ª), Argentina (3ª), Bélgica (2ª) y Brasil, que lidera la clasificación y que llega a Qatar quizá como el gran favorito, por lo visto recientemente. Francia, que defiende título, es quizá el mejor hombre por hombre, pero su funcionamiento colectivo ha dejado bastante que desear últimamente. Además, no podrá contar con Kanté.