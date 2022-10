¿Cuando cumplirá Messi los 1.000 partidos? el destino podría deparar una curiosa fecha

Messi por fin parece haber encontrado su sitio en París. Ha marcado seis goles (9 si contamos el resto de competiciones) en diez partidos de Ligue 1, los mismos que en toda la campaña anterior y ha recuperado su mejor nivel a un mes de mundial. El argentino volvió a ser ayer el principal protagonista del PSG en la victoria de su equipo, firmando un gol y dando dos asistencias a Kylian Mbappé. A las puertas del que puede ser su último Mundial, Messi continúa a un nivel altísimo, y se inventó una obra de arte, superando al portero del Ajaccio para marcar su noveno gol de esta temporada.

Pero el argentino está además muy cerca de lograr los 1.000 partidos como profesional. ¿Cuándo alcanzará esa cifra histórica? El diario argentino Olé ha hecho cuentas y la fecha de esta increíble marca podría ser realmente especial.

Leo lleva actualmente 991 encuentros en su carrera. Están divididos así: 778 con la camiseta del Barcelona, 49 en el Paris Saint Germain y 164 en la Selección Argentina. De aquí al Mundial de Qatar, el calendario marca que al PSG le quedan cinco compromisos (tres por la Ligue 1 dos por la Champions League). De jugarlos todos, llegaría a Qatar con 997...

Resta definir si el amistoso del 16 de noviembre entre Argentina y Emiratos Árabes cuenta como oficial. Si fuera así y jugara un rato, sumaría 998. Y de no ocurrir ningún imprevisto, alcanzaría los 1.000 partidos en la última fecha de la fase de grupos, ante Polonia.

En Argentina ya sueñan con que llegue a ese número mágico en la final y levantando la Copa del Mundo. Un broche de oro a un carrera espectacular. Pero para eso debería ausentarse a algunos encuentros con el PSG de los cinco que le quedan y no formar parte del amistoso con Emiratos (sea oficial o no). Difícil aunque no imposible.

Los otros records a la vista

Pero además, segñun recoge este diario Messi podría alcanzar otros récord en Catar. Por un lado, igualará la marca de cinco Mundiales disputados, cifra a la que sólo llegaron Antonio Carbajal, Lothar Matthaus, Gianluigi Buffon y Rafa Márquez. Por el otro, en el caso de llegar a la final y completar los siete partidos, superará al alemán Matthaus, que ostenta el récord de 25 encuentros jugados en Mundiales. Messi tiene hoy 19.