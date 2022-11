El Real Madrid y el Barcelona no irán a la Asamblea “ilegal” que celebra LaLiga en Dubai

Ni Real Madrid ni Barcelona, los dos grandes clubes de LaLiga, no van a asistir a la próxima Asamblea de LaLiga que se celebrará en Dubai en un viaja de varios días en los que según LaLiga, “se realizarán jornadas de networking con otros clubes, empresas e instituciones públicas del territorio, que facilitarán nuevas oportunidades de partnership, inversión y proyección en la región de MENA”. Además, informa Mundo Deportivo, “se aprovechará esta cita para el acto oficial de presentación a los clubes del nuevo patrocinador de la competición EA SPORTS que asumirá el Patrocinio oficial de la competición a partir de la próxima temporada 2022- 2023 y (...)la intención es que los clubes aprovechen su presencia en Dubái para asistir al duelo de octavos de final de la selección española, siempre y cuando la Roja acceda a esta ronda”. Cada representante de un club puede llevar un acompañante.

El Real Madrid y el Barcelona están indignados con el viaje y por eso se niegan a ir. “”Consideramos ilegal la convocatoria, ya que se cita a los clubes a más de 5.000 km de la sede de LaLiga. Es totalmente injustificable abordar de este modo improvisado y urgente, sin el oportuno debate y análisis sosegado, modificaciones de relevancia de la normativa interna de LaLiga”, asegura el club blanco. Considera que las “múltiples modificaciones importantes de los estatutos y reglamentos internos de LaLiga”, que ha anunciado la competición no pueden hacerse así.

“Resulta del todo inapropiado y profundamente incoherente que LaLiga cometa el dispendio económico de desplazar a más de 100 personas para realizar un acto de esta naturaleza, en estas fechas, a los Emiratos Árabes Unidos, cuando el mismo podría celebrarse en la sede de LaLiga sin incurrir en costes extraordinarios”.

El Real Madrid recuerda que “los clubes afrontan momentos muy difíciles en el plano económico, lastrados por la caída de ingresos sufrida en los últimos años, por lo que resulta incomprensible que se sufraguen gastos desmesurados e innecesarios, especialmente en el contexto económico en el que nos encontramos”.

“El Real Madrid C. F. no enviará ningún representante a Dubái por los motivos expuestos y lamenta, una vez más, tener que reaccionar ante actuaciones irresponsables del presidente de LaLiga que tienen un coste económico injustificable y perjudican gravemente la imagen y la reputación del fútbol español”, asegura el club. Y el Barcelona dice lo mismo: “El FC Barcelona informa de que no asistirá la próxima semana a Dubái con motivo de la Asamblea General Extraordinaria que convocó LaLiga el pasado viernes 25 de noviembre, a la que se ha citado “con carácter de urgencia” a todos los clubes”, empieza el comunicado del club azulgrana.

“En dicha Asamblea Extraordinaria se plantea tratar asuntos muy relevantes, relativos a la modificación de los Estatutos y el Reglamento General de LaLiga que requieren un mayor debate previo y un análisis más extenso y participativo, que facilite el máximo consenso que merece una reforma de esta envergadura. La posición del FC Barcelona siempre ha sido la de llegar a acuerdos consensuados después de haberse tratado los mismos previamente con coherencia y respeto a todas las posiciones.

Por todo ello, no creemos oportuno realizar este viaje a Dubai, para un acto que bien podría celebrarse en la sede de LaLiga, y una vez más manifestamos nuestra oposición frente a cualquier actuación que consideremos lesiva para los derechos e intereses del FC Barcelona”.