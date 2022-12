Nuevo escándalo en Portugal: se filtra un vídeo de un jugador masturbándose

Portugal cayó eliminada del Mundial Qatar 2022 víctima del mismo verdugo que España, Marruecos.

Hasta cuartos de final llegó el sueño de Cristiano Ronaldo y compañía que no obstante se vieron recompensado por la explosión de un joven delantero que no ha dejado indiferente a nadie. Gonçalo Ramos ha sido una de las grandes revelaciones del Mundial de Qatar hasta el punto que consiguió quitarle el puesto en el equipo titular a Cristiano Ronaldo e incluso marcó un hat-trick en octavos de final frente a Suiza. Sin embargo, en las últimas horas se habla más del atacante luso por algo que nada tiene que ver con sus cualidades en el terreno de juego.

El delantero portugués está comprobando la peor cara de las redes sociales, pues se ha filtrado una grabación en la que se le ve masturbándose. El vídeo es antiguo, pero ha sido tras su explosión en el Mundial de Qatar cuando algunos usuarios han decidido publicarlo, arriesgándose a ser detenidos porque es un delito.

La imágenes han corrido como la pólvora en redes sociales FOTO: twitter La razon

La modelo Margarida Corceiro, pareja de João Félix, quien es gran amigo del afectado por la divulgación de un momento íntimo, se pronunció diciendo: “Me entristece mucho ver que la gente se burla de este tipo de intercambio. Somos tan débiles que no podemos acabar con el ‘mira lo que me mandaron’. Y sí, todos somos personas. Incluso los jugadores de fútbol”.

Los usuarios no han parado de hacer mofas y burlas sobre un vídeo realmente escandaloso.

No mamá, no busques en twitter Goncalo Ramos pic.twitter.com/9WZnuSUhHO — Maikel (@Maikel_MRP) December 12, 2022

Yo después de ver por qué "Goncalo Ramos" es tendencia: pic.twitter.com/zRQ8fPznyw — VINI PRIME (refollow) (@GxldeViniJr__) December 12, 2022

Por este pajero de Goncalo Ramos dejaron en la banca a cristiano ronaldo en unos cuartos de un mundial y en su último mundial todo mal. 💀 pic.twitter.com/IJHZnwm3n6 — ḀḶḕẌ ‼️🇫🇷 (@FallenZenin_) December 13, 2022

No es la primera vez que un futbolista se ve envuelto en este tipo de escándalos. En 2020, Aarten Dzyuba fue apartado de la Selección de Rusia después de que se filtrara en internet un vídeo que supuestamente lo mostraba masturbándose. El vídeo y las capturas de pantalla pronto se extendieron como la pólvora por Twitter, Instagram y servicios de mensajería rusos como Telegram.